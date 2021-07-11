台灣應小心疫苗外交的陷阱

台灣 的新冠防疫由「資優生」掉落到「放牛班」，是不爭的事實：到5月中確診1萬人，死亡達500多人，其中最主要原因是決策當局缺乏對流行疫學、統計學、邏輯的基本認識，政治掛帥。

首先，在武漢病毒開始前，台灣官方去函世界衛生組織，告知武漢醫院內有隔離病例，意味著新冠病毒早已在武漢蔓延了。這在邏輯上說不通：新冠病毒患者必須隔離，但隔離並不表示有新冠病毒。台灣的那封信遂成有邏輯瑕疵，打小報告之嫌的黑函。

台灣與越南在去年防疫排名上，名列前茅；尤其是有9000多萬人口的越南，只有千餘人確診，令人匪夷所思。台灣及越南人在SARS之後，對食野味而產生的原株病毒似乎有較強免疫力，因此自滿而不積極購買疫苗 ，終於在更厲害的Delta毒株肆虐下，遭到了滑鐵盧。

台灣現在有237萬劑從日本 來的AZ，美國來的250萬劑莫德納；雖是杯水車薪，但仍是雪中送炭，難怪蔡總統對此深表感謝。此外，還有從「暹邏製藥」代理的62.5萬劑AZ也已由泰國進入台灣，形勢一片大好，大家都爭先恐後地搶打疫苗。

但是要知道台灣人因為打AZ而死亡的比例是歐洲人的十倍！這樣的懸殊差距，我們不能用抽樣誤差、台灣老年人多病來解釋：難道歐美抽樣沒有統計誤差嗎？還是歐美的耆老都壯碩如牛？其中一定有系統性因素。

筆者無意懷疑日本「武田製藥」的能力；不久前「嬌生製藥」在巴爾地摩的工廠，因為與AZ的原料混合污染，而使7000萬劑AZ及1億劑嬌生疫苗無法使用。蔡政府在感謝日本雪中送炭前，有沒有仔細檢驗日本AZ的可靠性？怎麼可以把投票給蔡政府的選民們當白老鼠了。

蔡政府為了盡快施打疫苗，要在七天內完成600件(不到千分之一)從泰國進口AZ的抽樣檢驗。冀望台灣當局，要小心翼翼地查驗這個世衛組織沒有認可的AZ，千萬不可貿然行事，以致後悔莫及。

台灣對疫苗布局至今已犯下許多錯誤，但亡羊補牢，為時未晚。所訂購疫苗大部分是歐美國家不太願意接受的AZ，幸好最近混打實驗結果報告指出，最佳混打組合是第一劑AZ，配上第二劑輝瑞：它的有效率是兩劑都打AZ的十倍。

因此，台灣當局為了達到「同島一命」，一定要放下身段，向輝瑞的亞洲代理上海復星進口大量輝瑞疫苗才是。本土疫苗要被歐美及世衛組織在年底前認證，不太現實，把高端和聯亞的疫苗拿來解決台灣目前的困境，並發展疫苗外交，顯然有草率之嫌。