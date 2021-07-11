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江山是人民的 不是黨的

張聖明（紐約）

自然的江山是人民生死、生育、成長的地方，也是人民居住、生活的地方，因此江山是人民的江山。那麼，誰膽敢侵犯霸占人民的江山，殺人的匪幫最後必然要被生活在人民江山的人民打殺精光。這是放諸四海皆準的天經地義真理。也就是說，膽敢挑戰人民江山的殺人匪幫，就要自取滅亡。

堂堂中共黨總書記、軍委主席、中華人民共和國主席習近平，冠冕堂皇說「江山就是人民，人民就是江山，打江山、守江山」，這是混淆視聽，欺瞞天下，令人民惡心。君不見，「人民是人民，江山是江山」，自然江山有何能量變身人民？江山變身人民不倫不類，只是天方夜譚。古神話，東海石山裂開，神化飛出了神奇的孫悟空，也只是猴子。習近平的說法神奇荒誕，可笑之極。

習近平口出狂言，「打江山、守江山」，就是說，為了保住中共霸占的人民江山，變成「黨的江山」。習近平令槍桿子、筆桿子打人民江山，守獵江山人民，殺無赦！

習近平為了保住「黨江山」，中國人民無畏無懼，齊心協力鬥爭到底，直到鬥垮邪惡的中共「黨政權」，奪回人民的江山，回歸人民政權。等到黨政權百年後嗚呼哀哉時，中國人民就可歡天喜地慶祝當家真正做主人。

習近平 中共 中國

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