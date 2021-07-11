中共脫胎換骨 也有可肯定的政績

中國 共產黨建黨100年，呈現兩段截然不同的政黨理念和形象。理念上，從1921年建黨到1978年改革開放前，中共 嚴格遵守馬克思、列寧共產主義無產階級鬥爭革命思想和手段，血腥屠殺資本家、地主、富豪，廢除市場機制，由政府統籌計畫全國生產和供需。政策包括三反、五反、大煉鋼、大躍進、人民公社等，但犧牲死了千百萬人後，都失敗了。

筆者認毛澤東為了轉移失敗焦點，發動長達十年瘋狂、無人性的文化大革命，徹底摧毀中國經濟和社會。中共當然要為這些殘暴可怕政策和慘痛結果負責。而「反共」、「恐共」和「仇共」的根源也就在此。

但改革開放後，理念上，中國共產黨標榜中國特色的社會主義。所謂中國特色，就是中庸思想，不走極端的務實路線，也就是鄧小平提出的「白貓黑貓，會捉老鼠就是好貓」理論。於是，對內開放市場，鼓勵私人企業；對外加入世貿組織WTO，積極加入全球化行列，政策方面推動「一帶一路」，積極建造基礎建設，重要項目包括三峽大壩、高速公路網、高鐵網、機場和海港。

短短30幾年，中國就成為世界第二大經濟體，全國在2020年達到聯合國脫貧標準；同時成為控制2020世界新冠大瘟疫最快、最成功的國家典範。

此外，中國在太空科技方面，最近一年多完成探月採樣回地球，順利登陸火星，送三位太空人 進住太空站工作三個月。擁有這許多驚人成就，中共當然應被肯定和讚揚，但能脫胎換骨，洗刷清白以往的惡名昭彰嗎?

中共迄今堅持政權是槍桿子打下來的，共黨政權像是一個朝代、一個專制王朝，絕不容他人分享權力。可是國家體制的時代潮流明白指出，專制朝代國家最後都走上民主或君主立憲體制，而且君主立憲都是朝代末落、王室昏庸無能的時候。所以中共的未來命運仍操在自己手中，改朝換代，政權輪替，沒有一個朝代或政權能永久維持。