美國國歌內容 真的涉歧視？

美國 國歌本是律師兼詩人凱伊(Francis Scott Key)於1814年9月14日夜間，在巴爾的摩港目睹英國 艦隊砲轟麥亨利堡後所作。經通宵達旦熾烈攻擊，翌晨他看見當時那面巨大的美國15星條的國旗仍飄揚於要塞上空，大受感動而寫下共四節的「麥亨利保衛戰」詩章。後來交由馬里蘭州法政界一位姻親配上英國作曲家約翰.史密斯(John Stafford Smith)譜的曲調，而冠以「星光閃爍旗」(The Star-Spangled Banner)，因此大為流行。

1931年，美國國會正式通過它成為國歌。而這面15星條旗原件至今仍在華府史密松寧博物館長期展出，凱伊的名字也流傳後世。例如在華府京畿橫跨波多馬克河的七大橋梁之一，就以他命名。自此美國任何慶典場合，包括球賽、早會等，大家一同肅立、手按胸口齊唱國歌，是天經地義、毫無爭議性之舉。當然為了節省時間，大家只唱第一節；很多人根本不知它還有其他三節。

一甲子前民權運動開始，繼而有反戰、同性戀、墮胎等各種不同抗議，時常利用唱國歌機會借題發揮，例如握拳、下跪等不一而足。雖然如此，但對國歌本身似乎很少人異議。

偏偏好事多磨，就日前奧運選拔賽中，一名得了第三名的非裔女運動員，在頒獎奏國歌時拒絕向國旗行注目禮；後來記者訪問時，她振振有詞地叫大家仔細研讀國歌中第三節有歧視 黑奴字句。

當時注意此事的人似不多，很快卻被CNN的評論員薩卡里亞(Faheed Zakaria)於7月2日在「華盛頓郵報」撰文提及，並在國慶日CNN的「美國國情」特別節目中宣讀。薩文說，國歌第三節「確實對敢於試圖逃離囚禁的被奴役的人有嚴厲說法」；並把凱伊冠上「討厭的種族主義者」(nasty racist)頭銜。

筆者為此多方查證。第一，薩氏過去曾有爭議性職業倫理問題，他的詮釋和結論未必可靠。第二，在國歌第三節(也是全詩)唯一提到奴隸句子是：「他們的鮮血沖刷了他們骯髒的腳步所帶來的污染。沒有避難所可以拯救雇工和奴隸從逃跑的恐懼，或墳墓的陰暗」。可見得詩人凱伊只是描述雇工和奴隸們受苦的真實情況，並沒有歧視的意思。

而第四節中他提到重獲自由的人「站穩腳跟時在他們所愛的家園和戰爭的荒涼之間，祝福勝利與和平….」。

據「維基百科」記載，雖然凱伊和當時開國先賢(包括華盛頓、傑佛遜等)一樣，都養了若干奴隸在田園工作，但事實上他也根據契約按時還農奴自由身，並繼續雇用若干人擔任有薪給管理職務；在任職律師時，他曾多次代表奴隸們爭取自由。雖然有人舉出他曾在一封私函中說重獲自由的黑人是「一個獨特而低等的種族」，但許多學者求證後認為，這只是斷章取義的說法。

總之如真的有人拿這大做文章，一定會惹出國會中紅藍大戰。目前美國社會和政界不是講理的地方，只要誰的聲音大，或能鼓動多少人上街遊行抗議，再加上在社交媒體散播謠言和假新聞，誰就可能得勝。假如真要撤換國歌，許多人一向喜歡音韻悠揚的「美麗的亞美利堅」(America the Beautiful)可能會是首選。

也許有人會建議舉行國歌徵曲，可是左右雙方對歌詞都會咬文嚼字，雞蛋裡挑骨頭，頗難達成一致的選擇。無論如何，假如那一天真的來臨，很多人會驚嘆「美國真的越來越變得面目全非了！」