槍擊與變種病毒 國慶日有感

今年是美國 建國245周年，國慶日長假舉國歡騰，機場及公路擠爆、餐廳酒吧及賭場人滿為患。可以理解，新冠病毒肆虐一年多後，由於全國人口近50%已經完成疫苗 接種，各地逐步解封，大家都想出來透氣。美國似乎回歸國泰民安之路，但事實上是如此嗎？

打開7月6日的世界日報，兩個醒目大標題映入眼簾：「國慶周末血腥，全美逾400槍擊150死」、另一為「Delta 來襲，洛縣仍有400萬人未接種」。這兩項皆為全美需要面對的問題。

除了150人在國慶期間死於槍下，依據「槍擊暴力檔案」(Gun Violence Archive)，今年到目前為止，一次致四人喪生的「大型槍擊案」(mass shooting)， 在美國多達296宗！拜登 認為事態嚴重，將嚴禁私槍買賣及走私，並將撥款作為抵制犯罪的經費。民主黨為人詬病的是重罪輕判(not tough on crimes)，民主黨主政城市犯罪率高，這是福斯電視台的控訴，是否正確在此不論，面對與日俱増的槍殺案，拜登除了槍枝管制外，是否可以考慮促使各州立法「重罪重判」殺一儆百，讓將罪犯得到應得的懲罰？

至於新冠Delta變種，令人聞之色變，其傳染力超高之外，還可能造成重病入院！目前密蘇里、堪薩斯及愛阿華三州的新冠確診病例之中80%為Delta病毒。

據CDC以及上述數據，Delta病毒最大的隱憂，是會傳染給尚未接種疫苗的民眾。在加州人口最多的洛杉磯縣，一千萬居民中居然有400萬人，也就是40%仍未接種！大多出於對疫苗的恐懼、不信任、被誤導等。州長紐森為了鼓勵民眾接種大量撒金：送禮券、抽大獎等，寄望重賞之下必有勇夫，結果仍是有40%洛杉磯縣民眾裹足不前。

由於不能完全保證已接種疫苗的民眾不被Delta變種傳染，目前仍然不能掉以輕心，如果在擁擠的公共場所不戴口罩，坐在餐廳裡隔壁一桌的客人，或球場前後一排的球迷，皆可能是那些洛縣尚未接種的400萬人之中，帶有Delta病毒，但無病徵的帶菌者！

拜登以及紐森對於提供疫苗抗疫已經盡力，與其它急需疫苗救助的國家比較，我們歡度國慶應該感恩惜福！尚未接種的民眾如今不再需要排隊，應該儘快接種；已經接種的民眾則應繼續加倍小心，不要増加醫療人員壓力及社會負擔，利人也利己。