中共百年瘟神 走好不送

其一詩曰：輸中盧布蘇聯幣，發共銀洋國際同，暗組華人如顧諜，明幫赤縣造瘟雄。蘇維埃子瑞金出，認賊當爹毛澤東。打劫燎原湘贛鄂，分家裂國祖師宗。

翻開中國 共產黨百年史，尤其講到中共 成立的來龍去脈，實在羞死人，當蘇聯真的進了共產主義天堂後，已證烏托邦黨的非理性，自己也早已走在資本主義道路上，政經相左，只不過是維持原統治集團利益罷了，還好意思大吹大擂搞共黨成立百年慶，臉皮真夠厚。

查1919年7月25日，列寧授權蘇聯駐北京首任大使加拉罕發表聲明，放棄原帝俄對中國的一切不平等條約，歸還所割占的領土及權益。當時，庫頁島全被日本占領，其他被俄割去的領土，都還在協約國英美法支持的白俄手裏，加拉罕空口打哇哇。中國也是協約國成員，北洋政府令「海容」號巡洋艦，隨日法英美登陸海參崴之後，也於1918年4月17日抵海參崴。加拉罕聲明，還有拉中分化協約國支持白俄之意，此時中國能從白俄治下收回海參崴嗎？

不過，北洋政府趁蘇俄內亂，早已收回中東鐵路、天津漢口俄國租界，並廢除伊犁條約的俄商新疆免稅權，而1919年7月3日，白軍鄧尼金下令攻占莫斯科，蘇聯面臨危機，此時加拉罕聲明意欲何為？但加拉罕宣言還是迷惑中國少數知識分子，成為崇蘇結黨的天籟。

當後來蘇聯站穩，史達林食言，變本加厲分裂中國，策畫蒙古獨立置於其卵翼下。1920年3月列寧創立第三共產國際派維辛斯基，狹重金到中國發展共產黨組織。於1921年7月1日在上海主持中共第一次全國代表大會，所有代表和黨員都領銀洋工資，中共實際上就等於蘇聯的僱傭組織。今天紀念中共成立100周年，還感到很光榮嗎？

1931年中共在江西瑞金建立「中華蘇維埃共和國」，毛澤東當主席，不僅對蘇俄占領中國150萬平方里領土不感屈辱，還要幫蘇聯把領土擴大到全中國，完全出賣自己的祖國。1932年2月1日，還在瑞金葉坪，成立「中華蘇維埃共和國」國家銀行，毛澤民任行長，於洞二發行了「中華蘇維埃共和國」貨幣，上面印著列寧頭像，這是連日偽滿洲國都不敢做的事，也是中國歷史上首次將外國人頭像印在貨幣上，還有何理由說明當年不是賣國？好意思審判黎智英勾結外國勢力分裂國家，何不在回顧100周年時，自己照照鏡子，誰才是貨真價實勾結外國勢力分裂國家的大罪犯。

香港警察國安處更於紀念百周年前夕的6月17日搜查蘋果 日報，凍結壹傳媒及蘋果日報資產，拘捕五名高層，檢控壹傳媒行政總裁張劍虹、蘋果日報總編輯羅偉光，指其串謀勾結外國勢力危害國家安全罪。其實，他們只是光明正大地發文呼籲國際支持香港民主，與當年暗中勾結蘇聯分裂祖國罪行相去十萬八千里，這完全是政治迫害。最後，到6月24日逼停蘋果日報，示範警告香港媒體味濃，不再容享有言論自由，率先將新聞輿論造成一國一制。

其二詩云：乾枯一國還留片，水淹中原亦有邊，戰禍天災從古烈，無如公社共民田。糧棉減產荒寒逼，餓殍盈增四萬千，赤縣山村鳴吠絕，神州六億盡飢顏。

當年掛抗日之名，宣傳鼓動國軍打日兵，以造成兩敗俱傷，八路軍自己則在敵後游而不擊，發展壯大成百萬軍；二戰勝利後，中共以土改搶奪地富田財臨時分給貧雇農，騙取中國90%的農民盲從，得到源源不絕的兵員打人海戰術，把蔣介石趕到台灣，奪得整個大陸於1949年立國。到1958年，就將曾在土改時分給農民的田財奪回充公，搞人民公社共產試驗，結果如其二詩云。

其三詩云：勾蘇賣中百年慶，末代瘟君習近平；武漢菌源實驗室，自然洩露論難清；全球老少都遭劫，各國工商半叫停；切莫終身害子嗣，早日退位舉世寧。