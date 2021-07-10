送舊迎新 老人靠邊站

老子曰：「反者道之動」，說出世道變化的軌跡。反向力量是現存狀況變革的催促力量。老子更進一步說：「有形必毀」，「送舊迎新」是不可逆轉的趨勢。

洋人用「反現存社會建構」(Anti-establishment)表達這種現象。任何構建成形的社會制度或組織，必將為反向力量摧毀。英文「革命」(Revolution)，就是「反轉」意思。

俗話說：「風水輪流轉」。在傳統社會中，人類壽命平均在四、五十歲。人從出生到進入社會扮演角色，大概要十幾、二十年。因此，社會上新舊交替，大約是25年左右。長久以來人類社會以25年為一個世代。

科技發展速度是驚人的，社會上世代交替，由25年縮短到五年或變得更短。世界變化節奏愈來愈快。

現代醫療技術使人延長壽命，醫療健全社會，男女平均年齡到75歲以上。社會上65歲以上人口，超過總數15%；85%的65歲以下的年輕人在推動改革，高歌世代交替，真是「前無退路，後有追兵」。

老子又說：「弱者道之用」、「守弱曰強」，要在當前環境中好好活下去，就要保持低調。耳聰目明的老人家，必須懂得「靠邊站」，以安享晚年。