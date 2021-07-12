禁止驅逐房客 州長紐森欺壓善良

我在6月27日的世界日報上看到加州 州長紐森 發布命令，宣布將禁止驅逐房客法案延續到9月30。看到這條信息，我不禁撫膺長嘆，可惡的加州政客們，還要摧殘善良的人民到幾時？

在租房體制上，加州政府在30年前就開始照顧無賴，不許業主召喚警察、即刻驅趕不付房租的房客，逼著房東 走法律程序打官司，而這一拖就會是三至六個月，無賴房客可以免費住房，而且受政府保護。

去年新冠疫情爆發，國家疾病防控中心(CDC)和紐森更立即發出禁止驅逐訪客令，使萬千中產階級大小房東頓時失去經濟收入，痛苦不堪。

對抗新冠病毒疫情，國家和州政府發錢、發福利、制定公共場所口罩令等，這都沒有任何問題，但政府怎能只針對房東族，硬逼著他們做無償奉獻。而租客們收到國家的補貼，州政府EDD每周300元失業救濟和租房補貼，再加上免費住房，等於是四項收入一起來，這一部分特殊人群的特權，遠遠高過其他人群，實在是太失公允。

他們的前三項收入，有些高於他們平日打工的正常收入，平日他們還要付房租，而此時特殊時期他們收入增加反而不用付房租，等於是再加一筆收入，這對廣大業主實在是太不公平。

疾病防控中心作為衛生機構，怎麼能越俎代庖發布政令，對全國的房東頒布禁止驅逐無賴房客的法令，難道他們將支付房東的損失嗎？據我推測，這恐怕也是背後政客們慫恿，這種傷天害理的惡法，連政客都不好意思出面宣布，而是藉衛生醫療機關出面痛下殺手 。

如今，禁止驅逐令已屆滿一年四個月，多州已重啟經濟活動，州長紐森卻藉著恢復經濟名義，又將禁止令延長三個月，在廣大房東們的脖子上再割一刀，任其血流如注，是多麼的殘忍啊。本來在民主自由國度的美國，房地產是我們個人的資產，政府根本沒有權利，在人們的私有領地內強行立法執法，但加州政客們為了政治正確，為了自己的高道德表演，硬逼著房東接受房客們以不付房租的形式，遭受房客的集體洗劫，政府甚至鼓勵房客成立組織合力拒繳房租。

可憐的房東們，即使每年支付了產業稅，還是保護不了自己的財產。州長和政客們等於是黑道老大，帶領著一部分民眾，毫無人性的搶劫另一部分善良的辛勤勞動者，讓人情何以堪。

總之，如今以紐森州長為首的加州政客們，正進行史無前例的道德綁架，他們以聖人的標準，要求警察和守法的美國追夢者，一旦這些人做得有一點點不理想化，就橫加指責；而對真正的流氓惡棍和非法越境者，則以強盜的邏輯放縱他們，哪怕是燒殺掠搶無惡不作，也要替他們開脫罪名，輕輕放過。今天的洛杉磯市區，再也不是30年前的熱鬧繁忙，而是滿街屎尿和流浪人群。社會公平正義正被荒淫無恥取代，民主黨推崇備至的政治正確，正在把加州一步步推向荒唐與失敗。