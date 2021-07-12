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1張圖看疫情：全美58.8%成人 完全接種疫苗

加州山火今年恐更嚴重 消防隊長：採取解決政策勢在必行

危害極端

陳安利／亞特蘭大

群聚效應續擴散，

匯流眾集隱形傳，

北農環南人滿患，

篩檢數據廣設站，

生活供需交易談，

加速接種預防範，

阻絕毒株再侵犯，

嚴厲執行分區管。

篩檢

上一則

中國挺進「帝國墳場」 如何兩面討好

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