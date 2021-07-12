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1張圖看疫情：全美58.8%成人 完全接種疫苗

加州山火今年恐更嚴重 消防隊長：採取解決政策勢在必行

七月荷花

楊遙／聖彼渚

薰風催七月，又是賞荷時。

葉展琉璃碧，花開粉靨癡。

封祈蓬百子，情許藕千絲。

月下逢仙女，飄飄入夢疑。

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中國挺進「帝國墳場」 如何兩面討好

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