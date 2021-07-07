中共百年黨慶 論人民與芻狗

「人民、人民，多少獨裁者借汝名而行」，這話用來形容中共 政權，絕對貼切。

中共於人民大會堂舉行「七一勳章」頒授儀式，習近平講話至少20次提到「人民」。他提出共產黨人「我將無我、不負人民」論述，並重申「江山就是人民，人民就是江山」，全黨要堅持人民立場，人民至上，為群眾辦實事做好事。

習又說全黨要保持「越是艱險越向前」的英雄氣概，保持「敢教日月換新天」的昂揚鬥志，埋頭苦幹、攻堅克難，努力創造無愧於黨、無愧於人民、無愧於時代的業績。

習接著在100年黨慶又提出「向世界的四個莊嚴宣告」：中國 人民站起來了，中華民族任人宰割、飽受欺凌的時代一去不復返了；任何外來勢力妄想欺負、壓迫、奴役中國，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流。

中共不愧為宣傳高手、謊言高手、蠱惑高手，言論聞之讓人熱血澎湃。但分析事實可證明中共政權虛妄謬論，登峰造極。

中共開口閉口人民，心中只有政權，完全沒有人民。「人民」呼之即來、揮之即去，用過就丟、丟完再用。「江山就是人民，人民就是江山」實際為「江山就是中共，中共就是江山」。中共建政以來，人民何曾有任何機會指點江山？那一樣不是中共說了算？

「中華人 民共和國」的人民只能規規矩矩、不許亂說亂動，不可發表中共忌憚的言論。「人民至上」全為虛妄假話，「中共至上」才是實情。

至於「向世界的四個莊嚴宣告」：中國人民早在1945年抗戰勝利後位列世界四強時就站起來了，中華民族任人宰割、飽受欺凌的時代，在國民政府還都南京時就一去不復返了。中共宣告來得如此晚，只怕是共產主義長年禍國摧毀民族真正復興所致。

「任何外來勢力妄想欺負、壓迫、奴役中國」，這不是明指本身就是「外來勢力」的中共，對廣大中國人民正在做的勾當嗎？中共欺負人民不准人民擁有參政權，不准有不同意見，人民只有「吃飯權」。中共當權欺負、壓迫、奴役中國程度，已達文明世界的極致，請問中國人民還需要怕什麼外來勢力？

更可怕的，14億多中國人民在面臨文明與野蠻、民主與獨裁對撞時刻，中共會以廣大人民做肉票，借他們以血肉之軀築成的長城，去充作擋箭牌及砲灰，必使中國人民為保衛中共而碰得頭破血流。

以上才是在中共嚴控下的中國實況。但中共歷來洗腦宣傳成功，絕多數人民把中共「外來勢力」當成「偉大祖國」的化身，真是「厲害了，我的黨」。在世界公民眼中，毫無參政權只有「吃飯權」的中國人民，其實與豬鴨牛羊各種家畜生活目標，理論上相去不遠。如今中國人民只求溫飽、住房，極度缺乏身而為人的基本尊嚴。以此論當今中國，「人民」與「芻狗」距離豈為遠乎？

如今世局激盪，民主與獨裁對決儼然已展開，明眼人都看得出，東風壓不倒西風。但中共硬要強出頭衝鋒，能不頭破血流者幾希？慶幸的是，中國人民遠離「芻狗」最終成為具有參政權的人民，絕不會再經歷另一個中共百年黨慶了。