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已變性的中共是朋友

張世功（紐約）

中共百年黨慶後，中國人民為祖國強大、繁榮與和平、民主與集中，自由與守法更深受鼓舞。習近平及中央領導威望進一步提高，改革開放前30年不堪回首的往事已淡化。絕大多數經濟有成、生活安定的人接受「不談政治，不妄議中央」的事實，把政治交給黨中央處理，認為誰上來掌權都會延續改革開放，何必為差別不大的領導人而投入民粹式普選，爭個你死我活？前進中的中國還嚴重存在受賄索賄、道德腐敗等社會問題，但這是前進中的問題，不是社會主流。

在西方，觀看中共百年黨慶，不少人卻念念不忘中共改革開放前30年「種種罪行」，媒體不斷播報「共黨罪惡」，無視已變性的共黨當今40年的偉大經濟成就，甚至仇恨要打到這個有9000萬人民組成的世界最大黨。

在這裡，我們不能不把毛澤東的個人行為，與中共數千萬黨員區分開來，與中國共產黨區分開來。他利用個人威望，搞大躍進，開展反右，發動文革，給中國人民帶來深重的災難！數千萬中共黨員無罪，他們也是受害者，他們也是中國人民的範疇。

因為這個黨的成員是由中國人民的優秀分子組成，是在廣大群眾中選拔出來，代表中國人民的權與利。絕不是西方喊個口號就可入黨，可隨時隨地變換。在鄧小平領導下，在美國支持下，不費一槍一彈，和平的、徹底的改變了中共黨的性質，由「窮折騰」的「階級鬥爭為綱」，變為「經濟建設為綱」，依靠全黨骨幹，帶領全國走向幸福大道！

40年來，以中國共產黨員為骨幹的中國人民及中國政府，擁抱西方，擁抱資本主義，排除意識形態與不同信仰，與世界各國政府及人民交朋友，為什麼美國的鷹派們還要破壞這種來之不易的友誼？非要把中國推向對立面，不斷從中國內部人權找事？怎麼不用精力拯救美國每年死於槍支氾濫下4萬餘冤魂，並造成數千名因槍支而肉體受傷致殘者？

中國 中共 美國

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