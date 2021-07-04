共產元年1917~共產末年1991及餘孽

1917年十月政變成共產元年。推翻不合時宜的舊政權叫革命，奪取進步的新政權叫政變。在此謹尊俄羅斯 主流，用十月政變一詞，較符合實況。

世界一次大戰到1917年，俄國爆發二月革命，推倒沙皇後，剛建立臨時政府。流亡瑞士的列寧聽到此一好消息，馬上交涉獲德皇威廉二世支助，率布爾什維克領導層32人，乘火車通過德國繞道芬蘭回到彼得堡，策畫武裝奪權。

以克倫斯基任總理的臨時政府，9月成立俄羅斯共和國，俄羅斯自由民主社會新政發展，繁榮富強可期。不幸，10月7日，列寧領導的布爾什維克發動武裝奪取政權，是為十月政變，建立俄共領導的蘇聯，從此俄羅斯及鄰近國家深陷大災難，本文稱當年為共產元年1917。

共產32年建中華人民共和國。共產4年1921，列寧派共產國際維辛斯基攜重金至中國 發展共產黨組織，在上海主持中共 第一次代表大會，給代表與黨員每月發銀洋工資，中共成為蘇聯雇傭組織。

共產32年1949，在二戰勝利四年後，在日戰區壯大的中共就把中華民國蔣總統趕去台灣，占領整個大陸，建立中華人民共和國。

共產43年1960人為大飢荒。共產41年1958，毛澤東把在土改時分給農民的土地財產，每家養的豬牛雞鴨全部充公，搞人民公社共產實驗。大家在公共食堂吃飯，集體勞動耕田。農民不願意，又不敢反抗，只好消極怠工，因而農作物減產，禽畜吃光。

一兩年後，共產43年1960，中國開始發生人為的全國性三年大災荒，至少餓死3000萬人，神州6億人盡飢顏，世界恆古未有。

共產62年1979，鄧小平主政，經1960三年大飢荒，十年文革痛苦教訓大徹大悟，放棄共產主義經濟，開始摸著石頭過河走資本主義道路，但還是為了自身集團權力，政治上保留共產黨專制統治，只是不再共產了。

共產末年1991，即共產74年，蘇聯和東歐進入共產主義天堂，是為共產末年。據蘇聯解密文件，搞集體農莊發生三次大飢荒與殺戮事件，與中共、朝鮮等國總和：一，挑起人類相互殘殺，至少死亡5000萬人，遠超兩次世界大戰死亡總和；二，人為飢荒，至少餓死5000萬人，超過任何水旱地震天災，除了小行星撞地球；三，人為造成忍飢挨餓總人數至少7億。

74年的共產黨，在地球人類社會50萬年歷史長河中只不過一瞬間，但禍害慘烈程度恆古未有，我們不應忘記。

共產104年2021殘年餘孽，中共成立100周年的反思：現在世界只剩父死子繼的朝鮮金氏政權，屬於共產殘年餘孽，但起不了推進他國共產的風浪了。中國早已沒有真正的共產黨，不會再走共產主義道路。只要問一聲習近平哥們、已家財萬貫的紅二代新資本家：「你們願意把擁有的鉅額財富貢獻出來共產嗎？」誰會答應？

但中國確實還存在擁有9000萬黨員的龐大共黨執政團隊，而那只不過是掛羊頭賣狗肉，為保持打天下獲得既有得益而已，儘管還氣勢凌厲地摧毀許諾香港資本主義50年不變的現狀，這只不過是殘留專制政府害怕死亡的掙扎。

別看中共成立100周年慶搞得氣勢如虹，而內部早已暗潮起伏，鬥得死去活來。江澤民沒有和胡錦濤一起天安門露面，可能已被秘密處理，所以顧順章舊案重提。