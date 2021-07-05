一位中國通老美眼中的中國

拜登 在去年競選時，曾稱中國 為美國 的「對手」，而不是「敵人」。可是在他上任後，卻一反常態欲組織聯盟，在晶片及其它先進科技上，於亞洲聯合韓、日、台等圍堵中國﻿，同時也要求歐洲國家跟進，不難讓人聯想在百多年前八國聯軍入侵中國，又在21世紀重演一個類似版本。目前美國兩黨對抗中似乎毫無異議，視中國為敵，欲去之而後快！這些反中政治人物，對這個「敵人」的暸解倒底有多少？

過去35年訪中達80次的資深學者及諮詢顧問彼得沃克 （Peter Walker），為美國著名諮詢公司McKinsey & Co. 的資深榮譽合伙人（Senior Partner Emeritus)。在他的210頁、2019年出版的「強大、不同、平等」（Powerful、Different、Equal）書中強調，應克服對中美兩國不同的錯誤觀念。在此只試舉數例，沃克認為美國對中國不瞭解，以致錯誤的看法。

必須先提的是，沃克認為中美有共同點及差異，但如果任何一方，尤其是美國，硬要中國跟隨，以其為榜樣是行不通的，反之亦然。

兩國的世界觀及政治制度不同，而造成的負面情緒，出於忽視對兩國的歷史及文化上差異。中國治理模式起源於在千年歴史上，由集體主義（collectivist）的思想及行為推動的一個強力、中央控制的王朝政府。在中國歷史上，集體主義起於全民對抗天災及外敵入侵，以及遵守以家庭社會為重、不為自己的孔子教義。而被這個集體主義的精神帶領到的是，保持國家「富足」及「穩定」的強而有力中央政府。

依據沃克，這也是由鄧小平開啟的改革，由習近平帶領的「今天的中國」。中國在過去35年內，政府在「脫貧」上有功，減少貧窮達85%。最重要的是全民對政府的「滿意度」達83%。同時，在美深造的中國學生大多數在學成之後願意回國服務。

中國的集體主義和美國的個人主義（Individualism）不同，後者強調人權（human rights），如擁槍權及新聞自由，乃是目前美國亂象的根源之一。

中國人民為何不積極追求人權？沃克指出，因為集體社會做得很好，追求人權並非要務，可以逐步進行。總而言之，只要政府能夠負責達到對民眾的承諾，中國人民對其一黨政府非常支持。也就是說，美國不需對中國施壓，仿照美國的多黨制。「If it ain’t broke, don’t fix it!」 （不破則不必修），何不遵循此英國俗語？

沃克書中提到，中國選賢與能的考試制度公平，政府對於全球化看法先進，中央控制的經濟模式等，與美國不同，但中美兩國皆大多能用自己的制度達到目標。中國由於過去歷史引發的危機感，力求穩定自保，且千年來為愛好和平的民族，並無取代美國為世界第一的意圖；中國外匯存底高，但國防預算遠比美國低即為一例。中國對於將來有明確的指標，而美國每四年至八年更換總統，指標及方向皆可改變。

至於新疆問題，沃克認為中國政府的作法有改善的空間，但並沒有美國政客所惡意描繪，對回族進行種族滅絶。