經歷疫情年餘後的四大啟示

加州 終於見到走出疫情 的曙光，一年多的日子，全世界都經歷了一場難以想像的病毒之災，至今仍有許多國家在和疫情奮戰中，人們的生活及工作方式，發生極大變化。對我個人而言，有了四種深切的新感受和啟示。

一、購物欲大幅降低：由於禁足在家，店鋪關門，除了買菜，基本上沒有什麼需要添置的物品，現實層面也沒地方去、沒場合使用。久而久之，似乎生活上並無所缺，忽然體驗到「斷捨離」的真諦。

二、廚房中的幸福感：以往總是會抱怨每天為三餐煩心，現在餐館關門，防疫為首，自然在廚房消磨的時間最多，每天在電視上看到世界各地因為疫情、戰爭、天災、人禍而流離失所，生活在恐懼飢餓中，而我能在一應俱全的廚房中烹調，怎能說不是一種難能可貴的幸福呢！

三、莫忘世上苦人多：美國 是世界上最富有的國家，但是近年來到處可見的街友，加上經濟問題帶來的打擊，使得周邊的窮人愈來愈多，其他落後國家更是苦不堪言，我們能正常生活的人要多發善心，盡己之力多多助人，施比受更有福，是千真萬確的！

四、養成良好的衛生習慣：78歲的我，從小就有愛乾淨的習慣，婚後有一陣發展成潔癖，因為家人不以為然，自省後極力改正。在這次的新冠疫情中，學習到僅是個人注意衛生是不夠的，必須要增進醫學常識、注意環境衛生。現今的科技日新月異，氣候變遷巨大，生物界的奧秘更是難測，交通發達所助長的傳播速度更令人震驚。因此往後的生活必須要勤洗手、戴口罩、使用消毒液、避免群聚以保個人和他人的安全。

事情往往是一體兩面，盡量從負面事件中，找出正面能量，這是我的想法，願與各位讀者共勉之！