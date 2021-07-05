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超前部署 新冠受難者紀念公墓

太極蔡 / 亞凱迪亞

感謝鴻海郭台銘董事長，接洽購買輝瑞BNT疫苗得進口台灣，及台積電慷慨捐助，解台灣燃眉之急。

既然疫苗採購可以髮夾彎，蔡英文總統當初的堅持是為何？中共阻撓、支持國產，皆為藉口。政府沒有錢購買疫苗而需要郭董捐獻嗎？

超前部署實為「抄錢部屬」。阿扁謀財、小英害命、民進黨謀財又害命。鑒於蔡英文錯誤政策造成無辜人命枉死，蔡英文個人需為她的昏庸無能領導付出代價，不由國家公帑賠償，建立新冠肺炎受難者紀念公墓。

新冠肺炎受難者有：

1.機場入境不普篩，造成擴散，因感染而往生者。

2.機師3+11隔離決策不當，造成擴散，因感染而往生者。

3.諾富特旅館政府監督不實，造成擴散，因感染而往生者。

4.全民不普篩，造成擴散，因感染而往生者。

5.不設方艙醫院，因居家隔離，親人被感染而往生者。

6.超前部署不實，醫療設備不足，因急救不及而往生者。

7.拒絕購買上海復星代理的BNT疫苗，因感染而往生者。

8.國外疫苗採購量不足，因感染而往生者。

9.國外疫苗搶購太慢，以致出貨太晚，到貨量不足，因感染而往生者。

10.拒絕國外疫苗代工，錯失及早取得疫苗時機，因感染而往生者。

11.因無其它疫苗選擇，只能接種AZ疫苗而往生者。

12.無第三期實驗的國產疫苗，因接種而往生者。

疫苗 蔡英文 台灣

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