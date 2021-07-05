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中國共產黨建黨百年反思

楊老爹／台北

中共建政70周年時，「紐約時報」曾刊文「為什麼共產黨統治能在中國成功？」指出：中共完成了中國的基本統一、極好地適應了世界的資本主義，並建立一套準宗教信條。

第一、如果中共政權採取完全敵對「資本主義」態度，就沒有辦法在地球上站住腳，談不上崛起。

第二、孫中山先生說，主義是一種「信仰、思想、力量」。以色列復國也靠「信仰思想產生力量」。因此，紐時將「毛式共產主義」說成「準宗教信仰」，是確切的描述。

從這兩項評論中，可看出當前中美對抗的核心問題是：美國打出資本主義、民主自由大旗幟，拉攏資本主義民主集團，一起圍堵壓制中共政權，要中國按照現行國際規範及道德準則辦事。

2021年3月18日，楊潔箎在阿拉斯加當面告訴美國國務卿，「中國人不吃這一套」。1953年周恩來提出「和平共處五原則」：

1）互相尊重主權和領土完整。2）互不侵犯。3）互不干涉內政。4）平等互利。5）和平共處。在這次中共建黨百年中，如何更新內容，找出適當前局勢的做法。

歐美民主集團，在不打核大戰先決條件下，要求中國按規矩辦事，能夠做到嗎？以色列不可能放棄猶太教信仰。中共政權也不會抛開「毛式共產主義」。以色列靠超強軍力在中東立足，中共政權堅持強軍富國路線。毛澤東的「槍桿子裡出政權」，再成為中共今後的指導原則。

中共 中國 以色列

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