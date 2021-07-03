預防接種後仍染疫的有力武器

我和太太、兒子於今年2月就完成莫德納新冠疫苗 接種。打了兩劑疫苗又沒副作用，本可以高枕無憂了。可是不斷從社會上聽到傳言，一些新聞媒體亦有報導：打了疫苗又出現被感染新冠的病例；還有打了疫苗幾天出現嚴重症狀死亡的典型。我和太太都是80多歲高齡老人，屬易感染人群。看到聽到這些問题，引起了我的關注。於是繼續加強防控，堅持每天閱看中文報紙、電視、上網獲取信息。

今年4月17日世界日報Bl頁頭條報導，「氯西丁口腔消毒液可抗新冠」的新聞吸引了我。流行病學專家黄重德醫師研究發現，一種口腔消毒液氯西丁，經他與800名新冠患者和第一線醫護人員試驗，用其沖洗口腔和鼻咽噴霧後，患者症狀明顯改善者增加86％。護士使用其法者無一人感染，而未用此藥水試驗的護士，有一半感染新冠。氯西丁抗新冠效果這樣好，打了疫苗之後，再用這個藥水，多了一層防疫 屏障，抗疫力度會更強大。

我便叫我兒子去藥房花八元多買回一瓶。湊巧曾替我做過手術的爾灣加大醫院，通知我去復診，我便刷了牙、倒了兩湯勺氯西丁藥水喝進嘴裡，噙了一分多鐘沖洗後，戴上口罩去了醫院。那天是周一，病人特多，抽血、做心電圖、CT都要排隊等候，難免與别的病人接觸。回家後靜觀其變，一周後身體無異常變化。我還用同様做法去看了一次皮膚科醫師，也很安全。

兩次實踐經驗讓我覺得，打了疫苗再用氯西丁，雙層保護免疫力增強，抗擊新冠的信心也就更高。於是我在不違背政府防疫規定的前提下，使用氯西丁藥水後，有限度的外出活動，如社區散步、商場購物、公園娛樂、走親訪友等。用此法兩個多月來多次外出，不但避免了打疫苗染疫，還治好了我於今年3月就患的牙周炎，過去多處牙齒疼痛不安，自使用氯西丁藥水兩周後牙痛减輕，到5月下旬竟完全不痛消炎了。

據聯邦疾病防治中心 (CDC)6月25日公布的數據，全美已有逾4100人接種疫苗後，仍然染疫而住院或病殁。雖說接種疫苗的人染疫風險低，但並非無染疫可能，説明接種了疫苗仍有染疫風險。

我很慶幸用黄重德醫師研究的預防新冠之法，減少打疫苗後的感染風險。如果現在尚未打疫苗的人，和打了疫苗體質虛弱的老年人，不妨用此法一試，既可减少原病毒染疫，還可有力抗拒Delta變種病毒侵襲，使美國早日實現群體免疫，廣大民衆重新過上安居樂業的生活，是利國利民利己的大好事。