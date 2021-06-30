我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州預算大撒幣 1500萬戶可望退稅1100元

加州7月1日起新法上路 金門大橋過橋費再調漲

百年罪惡 空前災難 如何告終？

鍾聞（維吉尼亞州）

百年前從北極來的共魔，到中國來孵出中共，從此神州百姓災難深重，死人無數，危害中國和世界。今年習家軍還大肆慶祝，海外則預發訃告：時間到了，中國人民和世界都不許習大帝危害下去，共產黨為禍中國和世界應該告終。

中共百年罪惡毛澤東占50年，自1927年在江西紅區蹂躪百姓，殺害良民，害慘百萬農民。抗日戰爭期間，毛下令共軍一分抗日、二分敷衍、七分發展，十分宣傳。勾結日軍，破壞抗戰，發展共產勢力。抗日結束後在斯大林扶助下，掃蕩全中國，竊奪政權，瘋狂鎮壓，大肆迫害知識分子，沒收農民土地，共產黨成為全國唯一大地主，農民成為農奴，失去生產和人身自由。

毛發動共產大躍進，製造全國飢荒，餓死數千萬人。發動文革瘋狂迫害殺害無數知識分子、百姓良民和官員，製造民族空前浩劫。毛不但殺人，還殺文明思想與精神，遺害不止三代人，古今中外無人能比，估計最高殺1.14億人，最低6000萬。

2013年習近平上台，開始做「大帝夢」，拔劍向美國揮舞。南海造人工島、建軍事基地。一帶一路橫掃五大洲100多國，營造習近平做霸主的「人類命運共同體」，取代世界文明龍頭美國。

習近平不再「韜光養晦」，驚醒美國，美國上下形成共識：習近平是敵人，不是朋友，中共是美國最大敵手。習2015年破壞中英一國兩制協議，派特務以黑幫手段綁架準備出書揭他男女醜聞的書商，加速赤化香港，激起百萬港人「反送中」示威，習政府下令軍警鎮壓，祭出國安法，全面抓捕民主人士，不惜犧牲香港國際地位。

習近平迫害新疆維吾爾族人，驅趕大批維吾爾人進「再教育營」，激起國際普遍譴責。武漢病毒實驗室研究病毒細菌武器，2019年11月洩漏病毒，疫情擴散全中國及全球。

美國總統拜登下令90天內提病毒起源報告，公布武漢病毒真相時，習近平將在國際面前暴露罪責，引起各國索賠及制裁，中共目前空前孤立。

2021年中共出版新黨史，100年寫了500頁30萬字，習近平八年占四分之一，突出習的「豐功偉績」。習準備明年連任終身，4月底他去廣西視察重提「湘江血戰」，為連任拚命。他國內外到處樹敵，中共元老也看不過去，溫家寶4月為文呼籲「公平正義」，明眼人都看出是暗喻習近平不公不義，引起習總恐慌，下令封殺屏蔽文章。

中共在網路上布滿成千上萬網路警察，一有民眾批評聲就封殺，但全國各地每天700起各種群體抗爭事件。英國「經濟學人」5月刊文，指「一定不要提習」，民眾小聚談政治要先關手機，用「大一號」(Big number one)代替習近平。任志強諷刺習近平是剝光衣服也要做皇帝的小丑，被判18年徒刑；馬雲發表不滿言論，就被罰180億元人民幣。

廣大民眾每天在沉默中反抗，作心照不宣的無言抗爭，是火山噴發前地下湧動的暗流，無數無聲人群是許章潤、許志永等勇敢發聲討伐習的雄厚社會基礎。

中共許多官僚也不滿習倒行逆施，他們敷衍應付，怠政觀望，只待變天棄舟自尋去路。最近習下令黨官宣誓「永不叛黨」，大陸傳出許多元老不出席百年黨慶，抵制習近平作為。

世界文明潮流浩浩蕩蕩，反文明的共產惡逆漩渦必將被沖垮蕩平，美國覺醒，全世界在瘟疫危機中更看清中共真面目，中共已敲響喪鐘，如以罷習告終，中國將迎來真正大解放，天快亮了。

習近平 中共 美國

上一則

百年中共 製造悲慘「中國故事」

下一則

中共建黨百年 該以人民為念

延伸閱讀

中共7.1百年黨慶 習近平將發表講話

中共7.1百年黨慶 習近平將發表講話
西電東送 白鶴灘水電站首批機組發電 習近平致賀信

西電東送 白鶴灘水電站首批機組發電 習近平致賀信
中共百年大事記 習近平名字出現次數超過毛鄧江胡

中共百年大事記 習近平名字出現次數超過毛鄧江胡
中共迎建黨百年 習近平首次頒授「七一勳章」

中共迎建黨百年 習近平首次頒授「七一勳章」

熱門新聞

紐約大媽廣場舞歌頌中共 傷華人形象

2021-06-25 02:00

病毒溯源水很深 美國能查出什麼？

2021-06-23 02:00

美國振興vs.中國崛起 誰擁更多優勢？

2021-06-22 02:00

習近平借建黨百年 鞏固黨內領導權

2021-06-27 02:00

拜登成敗：雙軌制預算和抑制通膨

2021-06-26 02:00

香港「赤化」 兩岸關係也失去緩衝

2021-06-29 02:00

精彩推薦

超人氣

更多 >
身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲

身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲
重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

邁阿密樓塌╱公寓開發商違規加蓋 被爆賄賂官員獲建築許可

邁阿密樓塌╱公寓開發商違規加蓋 被爆賄賂官員獲建築許可
邁阿密樓塌／失蹤老夫婦家屬接到16通市話 每通都雜音

邁阿密樓塌／失蹤老夫婦家屬接到16通市話 每通都雜音
研究：輝瑞、莫德納新冠疫苗 抗體可存數年

研究：輝瑞、莫德納新冠疫苗 抗體可存數年