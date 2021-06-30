百年罪惡 空前災難 如何告終？

百年前從北極來的共魔，到中國來孵出中共 ，從此神州百姓災難深重，死人無數，危害中國和世界。今年習家軍還大肆慶祝，海外則預發訃告：時間到了，中國人民和世界都不許習大帝危害下去，共產黨為禍中國和世界應該告終。

中共百年罪惡毛澤東占50年，自1927年在江西紅區蹂躪百姓，殺害良民，害慘百萬農民。抗日戰爭期間，毛下令共軍一分抗日、二分敷衍、七分發展，十分宣傳。勾結日軍，破壞抗戰，發展共產勢力。抗日結束後在斯大林扶助下，掃蕩全中國，竊奪政權，瘋狂鎮壓，大肆迫害知識分子，沒收農民土地，共產黨成為全國唯一大地主，農民成為農奴，失去生產和人身自由。

毛發動共產大躍進，製造全國飢荒，餓死數千萬人。發動文革瘋狂迫害殺害無數知識分子、百姓良民和官員，製造民族空前浩劫。毛不但殺人，還殺文明思想與精神，遺害不止三代人，古今中外無人能比，估計最高殺1.14億人，最低6000萬。

2013年習近平 上台，開始做「大帝夢」，拔劍向美國 揮舞。南海造人工島、建軍事基地。一帶一路橫掃五大洲100多國，營造習近平做霸主的「人類命運共同體」，取代世界文明龍頭美國。

習近平不再「韜光養晦」，驚醒美國，美國上下形成共識：習近平是敵人，不是朋友，中共是美國最大敵手。習2015年破壞中英一國兩制協議，派特務以黑幫手段綁架準備出書揭他男女醜聞的書商，加速赤化香港，激起百萬港人「反送中」示威，習政府下令軍警鎮壓，祭出國安法，全面抓捕民主人士，不惜犧牲香港國際地位。

習近平迫害新疆維吾爾族人，驅趕大批維吾爾人進「再教育營」，激起國際普遍譴責。武漢病毒實驗室研究病毒細菌武器，2019年11月洩漏病毒，疫情擴散全中國及全球。

美國總統拜登下令90天內提病毒起源報告，公布武漢病毒真相時，習近平將在國際面前暴露罪責，引起各國索賠及制裁，中共目前空前孤立。

2021年中共出版新黨史，100年寫了500頁30萬字，習近平八年占四分之一，突出習的「豐功偉績」。習準備明年連任終身，4月底他去廣西視察重提「湘江血戰」，為連任拚命。他國內外到處樹敵，中共元老也看不過去，溫家寶4月為文呼籲「公平正義」，明眼人都看出是暗喻習近平不公不義，引起習總恐慌，下令封殺屏蔽文章。

中共在網路上布滿成千上萬網路警察，一有民眾批評聲就封殺，但全國各地每天700起各種群體抗爭事件。英國「經濟學人」5月刊文，指「一定不要提習」，民眾小聚談政治要先關手機，用「大一號」(Big number one)代替習近平。任志強諷刺習近平是剝光衣服也要做皇帝的小丑，被判18年徒刑；馬雲發表不滿言論，就被罰180億元人民幣。

廣大民眾每天在沉默中反抗，作心照不宣的無言抗爭，是火山噴發前地下湧動的暗流，無數無聲人群是許章潤、許志永等勇敢發聲討伐習的雄厚社會基礎。

中共許多官僚也不滿習倒行逆施，他們敷衍應付，怠政觀望，只待變天棄舟自尋去路。最近習下令黨官宣誓「永不叛黨」，大陸傳出許多元老不出席百年黨慶，抵制習近平作為。

世界文明潮流浩浩蕩蕩，反文明的共產惡逆漩渦必將被沖垮蕩平，美國覺醒，全世界在瘟疫危機中更看清中共真面目，中共已敲響喪鐘，如以罷習告終，中國將迎來真正大解放，天快亮了。