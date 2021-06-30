百年中共 製造悲慘「中國故事」

中共 荼毒中華大地已百年，共產主義在當前的中國 安在？早在1979年就被老鄧拍板，「改革開放」其實是「棄共擁資」的遮羞布。如今中共領導人眼看「戰狼外交」效果適得其反，突然擺出笑臉攻勢，要求其外交人員「說好」中國故事，但「中國故事」不說則已，一說只有「血淚交織」四字形容。

中共1949年暴力流血奪權到「棄共擁資」，30年腥風血雨鬥爭姑且不提，1979年「走資」後，如今每年高調紀念「德國 人馬克思」，黨名依然是「中國共產黨」，表裏不一行徑令世人竊笑。

中共自稱「具中國特色社會主義」，本質上是「權貴資本主義」、「中歐混血主義」，與共產黨徒當年為之拚死犧牲的共產主義完全無關。早知如此，抗戰勝利後稱兵作亂，為何不直截了當皇帝施行「資本主義」？為了共產主義長達30年的各式鬥爭，折騰中國人民、凌遲中華民族。

「三反、五反」、「反右、反資」，各種逼死中國人民的政治運動，「大煉鋼」、「大躍進」製造「自然災害」三年人禍，最後以葬送中華民族5000年歷史文化的十年「文革浩劫」告終。

中共荒廢30年黃金時間，才回歸改玩「權貴資本主義」，中華民族從辛亥革命犧牲奮鬥到現在，整個中國大陸竟然還是一個有「皇帝」的地區。

中共歷來是宣傳高手、文字高手、剽竊高手、造假高手，實施的是權貴資本主義，但中共僭稱是「具中國特色社會主義」。不幸一般人真信了邪惡宣傳伎倆。中國社會貧富懸殊，距社會主義太遙遠，如今共產黨員明顯都不信奉共產主義，入黨只是為了進階、上位，現象不悲哀嗎？

中共革命之初極力頌揚人民「當家作主」，但如今他們又繞一大彎，瘋狂宣揚「專制主義」。前後的兩大彎造成如今是「資本主義」及「專制主義」，真是人類的超級諷刺。

中共百年來禍國殃民行徑，已被歷史證明走邪路、歪路，如今在全球樹敵，對抗普世價值自由民主潮流，頑固挾持中華民族走向絕路。百年中共只製造出一個悲慘的「中國故事」，近期縱毒全球，未來除繼續凌遲中華民族，很可能持續帶給世界頭痛、麻煩甚至浩劫。