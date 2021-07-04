中共百年黨慶 虛偽歷史

中共 即將紀念百年黨齡；怎樣來看待這充滿罪惡欺詐的政黨，乃是走出其虛偽的第一步。

百年以前，馬克思主義之幽靈由列寧的布爾什維克接受，並殘暴地推翻剛啓蒙的民主政府，建立無產階級專政體制，而中共也是隨俄國之後，奉馬克思、列寧為神靈，並於1921由蘇俄的共產國際指使成立中國 共產黨，其中最為恥辱的是在日本侵略中國之際分裂國家，成立「國中國」，在江西的蘇維埃並號召保衛蘇聯。

靠誑言起家的中共百年，可以說是中國歷史上絕無僅有的流氓專制政權，連熱愛祖國的精英們大部分都在受騙；早在建黨初期，中共已經展現其猙獰面目，毛澤東在整人殺人方面，比史大林過千百倍，從井崗山到蘇區，再到延安一路來到文革登峰造極。其三面紅旗害死不止3000萬人，都是以中國共產黨名義執行。

習近平不知醒悟，說什麼前30年與後30年互不相背，而後30年的改革開放帶來的成就，也是靠誑言，利用歐美的誤判而給許多優惠條件，加上港台商的帶動，使億萬人的生產力大增，老百姓得到「解放」綁在身上的枷鎖，使經濟突飛猛進，是時勢造英雄，並非全部是中共的功勞。

當初要不是港商、台商首先帶頭進駐，把資本主義優勢發展起來，加上香港 成為中共對外往來橋頭堡，進了世貿更加虎上添翅。

總之，大陸的崛起離不開天時地利人和等因素，如今中共拿「國安法」來消滅香港的自由民主，赤裸裸暴露其猙獰面目。