呼吸機上的資本主義 美國現原形

新書「Capitalism on a Ventilator」（呼吸機上的資本主義），今年3月4日被亞馬遜（Amazon）網站從缐上下架。原因是書本內容不符合公司標準，我就直接向出版商訂購。

本書是由幾十篇不同作者文章合編而成，各國作家都有，內容重複性很多。但由於文筆犀利，傷了主流社區的尊嚴，所以亞馬遜只得禁賣這本書。

這些不同的作者都強調，中美兩國處理新冠疫情 的不同，所以後果也迥異。比如到今年6月21日為止，美國 有3354萬人確診，死亡超過60萬人。但中國 死亡不超過5000人，確診人數也不超過幾十萬人。雖然其數目正確性有待確認，但中國人口是美國的四倍多。可見如照比例來說，中美差異更大。

這些作者們認為，上述差異是由於中美國情及制度不同，中國實行社會主義（socialism），美國則是資本主義（capitalism）。在社會主義制度下，國家一旦發生大災難，全國都動員到災難區支援，同時採取果斷措施，比如封城等。廣大群眾也響應隔離政策，如戴口罩、保持社交距離、避免群聚。不管主動或被動，一個口令一個動作，全民毫無公開怨言。

然而在資本主義的美國，一切以個人的權利及利益為依歸，國家沒有辦法强迫人民做任何事，這種利己主義就是資本主義的根本。

所以當加州強迫封城（lock down），導致商業蕭條及經濟萎縮時，竟引起罷免（Recall）州長纽森(Gavin Newsom）的風暴。資本主義如果沒有一個賢明的領導人，引起的傷害會很驚人的。

2020年，如果美國川普總統有智慧能認知，新冠病毒會引起整個社會及國家的巨大傷害，今天美國不會死亡這麼多人。比如，他從來不戴口罩，就做了一個很壞的榜樣。幸好繼任的拜登總統強力推打疫苗，當過半數的美國居民已施打後，疫情得以控制，經濟在2021年也慢慢復甦。

所以在資本主義下，一個好的領導人非常重要。他必須懂得如何在尊重利己主義下，推行適當的政策，使整個國家免於傷害，維持正軌運行及發展。

美國在2020年由於錯過處理先機，使新冠疫情造成極大傷害及死亡，也使川普失掉連任的機會，同時美國經濟也受到重創。美國人民死亡超過60萬，確診超過3300萬，兩者都是世界第一，所以本書命名為在呼吸機（respirator）上的資本主義。

在加護病房（Intensive Care Unit，即ICU），病危的人才需要呼吸機。在2020年，資本主義的美國，的確是病入膏肓，需要呼吸機。然而天佑美國，如今這個資本主義的病人已漸漸康復，假以時日，應該會出院的。

然後我們不免要檢視及反省，下次遇到相似情況時，資本主義的美國，是否能學到這次教訓。為了避免重蹈覆轍，是否需要做些修正，比如健保制度的改進？