從失業救濟金 看人性貪婪懶惰

﻿「有生意沒人力」，是6月23日洛杉磯世界日報的一個大標題，形容加州 餐飲業目前短缺45萬名員工。

加州在6月15日解禁後，餐飲業重新開放，但由於疫情 被解雇的員工不願回歸，除了已經另謀它職外，大都由於紓困金 和失業救濟金優厚，比上班薪資還多，不拿白不拿，如果回去上班，救濟金就會減少或停發。

在此「事求人」急需員工的情況下，雇主使用各種方法，包括加薪吸引員工仍無結果。有些前員工甚至要求用現金支付薪資，如此就不必把收入報到EDD (Employment Development Department)，可維持「失業」身分，繼續拿失業救助金。簡言之，寄望只打一份工可拿兩份錢，造成雇主違法、政府荷包失血！

由於新冠病毒譲許多商家關閉，員工流離失所，實為本世紀的一大悲劇！聯邦及州政府的及時救援：多次發放紓困金、延長失業救濟金、保護租客權益等，皆為可圈可點的及時雨措施，讓被疫情受害的商家及民眾度過難關，同時為疫情解除後鋪上復興之路。

可是「貪字頭上一把刀」，佛家謂：人的內心一旦被貪欲吞噬，必將被其毒害，缺乏理智，「懶惰」隨之而來！救助民眾的紓困金，被濫用為「應得的權益」（entitlement）， 貪婪成性外加上懶惰，使那些應該復職的員工駐足不前，不只是加州餐飲業缺少45萬員工，全美更高達140萬人，餐飲業恢復正常舉步維艱。

為了促使商家恢復正常作業，政府不能讓有能力做事的民眾被「貪」、「懶」左右，待在家裡無所事事。紓困金應該及時停止，申請失業救濟金需要出示求職紀錄，同時需嚴懲為了申請救助而虛報失業的民眾。在過去疫情期間，政府已經做了該做的事，現在應該告知：政府只能「救急」，而且天下沒有白吃的午餐，受惠的民眾應該盡一己之力、儘速回到工作崗位！