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1張圖：全美56.8%成人 完全接種疫苗

拜登下令空襲親伊朗民兵 敘媒：至少5死、有孩童喪生

難得半點閒

白雲飄／洛杉磯

持家挨窮百樣慳，衣食住行日日艱，

勞累心瘁朝到晚，難得放下半點閒。

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川普復仇之旅 洩憤、刷存在感、抗官司

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