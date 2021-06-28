空中不明飛行物目擊追蹤記

近日，欣悉世界日報 對「空中不明飛行物」有關官方的報導，這是官方過去忌諱的話題。從報導中可一目瞭然，官方對空中不明飛行物有了新看法和觀點。本人想借貴報一隅，將1999年我看到了什麽告訴大家。

我退休 後應聘到廣東省東莞市新世紀英才學校工作，當任該校中學生活部主仼。事情發生在6月22日（農曆五月初九）。學校中學部生活區座落在山上，不過山並不高；周圍環境幽靜、視野開闊，遠處群山環抱、鬱鬱蔥蔥。那天夜晚11時50分左右，我走近陽台柵欄旁，突然發現學校中學部飯堂屋頂東南角上空有一個物體在飄動，我好奇心油然而生，立即被夜空中異物吸引住，便仔細觀看起來。

我清楚看見這個飄浮在空中的圓盤，直徑約半米，邊緣不甚清晰；比當夜的雲更白，忽明忽暗（估計是物體飄浮角度變化的關係），物體本身未見發光，周圍也沒有任何光束；類似雲卻不是雲，它在雲層外面上下左右來回移動，不停運行多時。

我興奮激動不已，直奔四樓叩開一位男老師的房門，告訴他這個奇怪的天象，並叫他一塊下樓去室外觀看。我們從D幢出來經過女生宿舍E幢，來到一片草坪，昂首仰望天空，不明飛行物正在三層樓高的飯堂屋頂上空盤旋。我們開始跟著它走，它卻在往後退，不一會兒便躲進飯堂南面；我們跟著它飄移的方向，到南草坪繼續觀看，此時過來了一位保安人員，我們邊觀察邊議論，在這夜深人靜一片空曠的草坪上，沒有任何人為的光照如探照燈和民用燈之類造成的假象，排除一切不可能的因素。

空中出現的飛行物究竟為何物？莫非是UFO？我們三人便是現場的目擊者和見證人。

當我回到寢室時已是翌日凌晨。我再走至陽台張望時，天空一片深邃不見物，便準備收拾就寢，可是心裡無法平靜下來，一般人都遇不到的奇妙天象恰巧被我碰上，就這樣輕意放棄實在可惜，不免有些心不甘情不願，必須看個究竟，豁出去，捨命陪君子。

偌大校園，夜闌人靜好不害怕，現在回想起來毛骨悚然，可是強烈好奇心可以戰勝一切，我身不由己再次走出了宿舍大樓。哇！圓盤物體竟然又回到了飯堂屋頂的上空，我好開心啊！

我踏進草坪緊緊跟著它，它卻腼腆害羞似地後退，居然又一次躲進飯堂背後；我也不肯罷休，死皮賴臉窮追至南草坪。南草坪一片空曠，沒有任何建築物阻擋，我可以隨心所欲愛追多久就多久。我盡情翹首仰望蒼穹，雙眼凝視著，腳下步步緊跟著；它也一直在警惕躲閃，挨得愈近走得愈快。

我突然止步，倘若我再向前跟幾步，一不留神就會掉到草坪下面的水泥馬路上，我只好停留在草坪原地上，眼巴巴地望著它漸漸離我遠去，直到整個飛行物體慢慢在我的眼簾中消失。當夜，我是它離開這塊草坪上空唯一的送行者。

一種莫名的失落感湧上心頭，「夢遊」了一個多時辰，我卻還沒有認識它是誰？我後悔自己的愚昧無知，不應該緊追緊逼，也許它在尋找降落點；如果我聰明、文明一些，躲在一處窺視，或許會給我一點面子，不至於來亦匆匆，去亦匆匆。

我期盼有一天，會從天文學家或媒體聽到有關不明飛行物的最新消息。希望熱愛宇宙天體的民衆和不明飛行物的目擊者，對外星生命有更多關注和研究。