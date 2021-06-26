中共崛起動力：階級仇民族恨

據中國 駐歐盟使團網站6月15日消息稱，中國駐歐盟使團發言人對北約（NATO）峰會公報涉華內容做出回應。北約峰會發布公報，首次稱中國對北約構成「系統性挑戰」，中國使節團發言人針鋒相對駁斥，並稱：「中國永遠不會忘記（1999年）中國駐南斯拉夫使館被炸的歷史慘劇，永遠不會忘記我們同胞，家破人亡的人間悲劇。」

一位愛功夫電影洋朋友曾感慨地說，功夫片的主題離不開「報仇」；另一位美國中共 問題專家，在一次會議後閒談說：「你們中國人就是『愛復仇』，核心價值被傷害必定要報仇，而且成了『家仇』，世世代代都要算帳。」

毛澤東不只一次在接見日本政要言談中表示，「日本侵華戰爭」激出中華民族的民族主義。孫中山先生嘆息道：「中國人是一盤散沙，只有氏族主義，沒有民族意識」，歷史上幾乎長達300年以上，漢民族兩次受入侵的蒙古人及滿洲人統治，加上孔子儒家的「家族至上」思想，讓漢民族養成「先齊家再治國」價值觀。保障家族利益，善於內鬥，不能團結一致對抗外來侵略。

1949年中共建政後，經過1982年全國人民代表大會決定，選用抗日戰爭戰歌「義勇軍進行曲」原詞原曲為國歌，中共政權了解到，若要團結全中國人民，必須靠「民族恨」激發。

讀中共歷史，中共建政初期並非是憑藉共產主義號召，實際上是圍繞著「階級仇民族恨」主軸發展：1950年建政初期，穩固政權「土地改革」，派遣人民志願軍入朝作戰；1958年5月「大躍進」，15年「趕超英美」；1960年初中蘇交惡，1962年中印交戰，1966年文化大革命，莫不以「階級仇民族恨」驅動。

1993年7至9月「銀河號」事件，1996年台灣 海峽飛彈危機，1999年南盟中國大使館被「誤炸」，2003年美國攻打「伊拉克戰爭」（按：伊拉克大部份軍備是中國製造），這幾件「國恥級」事件，中共當局嘗到現代戰爭滋味，接受「落後就要挨打」的事實。

中國軍工企業是中共領導階層權貴分享巨利的「老大難和假大空」機構。在一連串民族恨事件威脅下，為避免亡黨亡國命運，開始清底改組，奮發圖強。20多年內推出東風系列導彈、北斗導航系統組網、殲11及20出廠、航母下水等。

中共黨內派系鬥爭永不休止。例如，毛澤東發動的文化大革命，表面上是一場大規模「階級仇鬥爭」；實際上，則是毛澤東派失權，以動員群眾革命方式從劉少奇行政官僚派手中，將政權爭奪回來。

台灣海峽兩岸對峙，在國民黨執政時代，以中共立場而言，是「閩台緣」的內部矛盾，涉台部門擺「什麼都好談」姿態。民進黨當政後，極力施行「聯美抗中」的大政方針。

台灣問題現在漸漸成為中共政權「民族恨」的國恥級事件。等到中共政權派系鬥爭，需要藉台灣問題來解決的時候，「武統」恐將成為必然選項。