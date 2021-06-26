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台本土確診增78例、13死 Delta變種威脅社區

「突破性染疫」全美至少4100人 打疫苗後住院或病歿

辛丑夏至

楊遙／聖彼渚

夏節姍姍至，炎炎白日長。

薰風親柳陌，倩影亮荷塘。

螢火忽明滅，蛙聲爭抑揚。

天階新夜色，織女眺牛郎。

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拜登成敗：雙軌制預算和抑制通膨

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