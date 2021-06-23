學毛澤東「自信」習近平坐困愁城

原中共 黨校教授蔡霞最近轉發來自中國 的微信說，這次G7+4峰會，外加俄國普亭，代表全世界主要力量會聚一堂，而獨缺中國領導人，他們已經18個月沒有出「牆」了。

一直自信滿滿的習近平 如今坐困愁城，環顧國內，不見脫貧後的昇平，只見維穩的肅殺，民怨鬱結，社會戾氣充盈，惡意殺人報復事件層出不窮；最震動海內外的莫過於復旦大學一個陳景潤式的書生殺了黨委書記，被逼成殺人犯，活生生道出中共百年黨慶前當局一心營造盛世景象完全落空的尷尬。

究其原因，就在習近平自信滿滿，而且這滿滿自信是從毛澤東那裡躉來的。毛澤東1949年紀念中共生日寫了篇文章，那自信才叫絕：「全世界的共產主義者比資產階級高明」！但那時斯大林還在，毛還沒膨脹到頂，斯大林死後，就膨脹到朕比全世界的共產黨人高明了，「東風壓倒西風」就是他1957年開莫斯科會議說的。

此後毛澤東就栽在他這「高明」上。他「不信搞建設比打仗還難」，要親自掛帥做個樣板叫劉少奇、周恩來看看，結果搞「大躍進」和人民公社餓死3000萬人。從此毛的餘生就走上堅持錯誤，犯更大錯誤，直至文革浩劫的不歸路。文革是20世紀的社會主義潰滅的前奏，而毛澤東嘲笑的資本主義同期卻高奏凱歌。

如今習近平步毛自信，不過是加速步毛後塵。他們共同特徵都根源於抑制不住的膨脹野心，毛要當社會主義的頭，習要搞三連四連的無限任期，都幻想各自的「偉業」。為此毛不顧一切要躍進，習急需「盛世」妝點，讓人民看到他「厲害了，我的國！」都犯了很不高明的低級反智錯誤。

定於一尊，變成了孤家寡人，錯誤無人能諫，大家多看笑話，最後只好自己緩頰。毛1959年春寫黨內通信為高指標降溫；習「有所作為」的戰狼外交受挫後，趕在黨慶前夕要求「謙遜謙和，塑造可愛中國形象」，只是G7峰會一開，戰狼急火攻心一罵又破功了。

以「國家」成就炫耀的時代已過去，以人民尊嚴受世人尊敬的時代正到來。要破除對中共「集中力量辦大事」的迷思。高調宣傳的毛時代「兩彈一星」，是以對人民實行無情扼制，經濟發展滯後多年為代價；要人家抄功課的抗疫成就，是以高價維穩，對人民全方位監控，犧牲人民創造力為代價，強國夢未醒，看不到奮鬥前途的年輕人「躺平」了。

想起幾年前，習近平主席主持G20西湖峰會時封湖清城，驅民黃山旅遊的幹勁，雁棲湖「一帶一路」國家首腦會議時的志得意滿，百年黨慶前夕的習主席，早已失卻了當年世界政黨大會北京召開時的風發，估計今年不會有首腦到北京共襄盛舉了，新華社發布虛應故事的幾個賀電，更顯得意興闌珊。自然慶祝依然高調，但那不過是自己嗨自己，自寛心。