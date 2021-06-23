中共 正逢建黨百年，國內充滿歌功頌德的偉大宣傳，海外也有許多華人，把中國 崛起歸功中共的卓越領導，吹捧中共領導人習近平唯恐落後人。

大陸經濟崛起其實就是中國人勤奮、刻苦的美德發揮生產力導致。很多人不敢提、不願承認大陸其實是學「台灣 經驗」，80年代台灣、香港的商人帶著資本、技術進大陸，更帶著現代know-how的管理技術和經驗，中共也學台灣在大陸沿海設幾個超大加工出口區，以外銷導向的經濟，配合中國龐大低成本勞力，造就如今世界經濟第二的地位。

鄧小平推動改革開放、解放中國的生產力，中國才從一窮二白走向經濟覺醒，政策確實有功，但中共的其他領導人從毛澤東，跳到江澤民、胡錦濤和習近平，誰有資格居功？

從中國發展的軌跡看，「黑貓白猫論」和「讓一部分人先富起來」，造就今天中國經濟奇蹟，但也滋生貪污腐敗，類似奇蹟早40年已在台灣「表現」過一次了，但台灣貪腐不像大陸嚴重。

習近平長期在福建主政，曾和很多台商交往，應該深知台商和台灣對大陸經濟崛起的作用和意義。

他和中共都不敢提台商或台灣、香港的貢獻；鴻海集團富士康為蘋果代工，台積電晶片稱霸世界，大陸高科技也依賴台灣晶片，大陸方面都刻意淡化，這就是中共胸襟不夠和政治因素。

至於中共領導人該在中國經濟崛起中占多少功勞？鄧小平以後的領導人只是承接前人成績，如今習近平把香港整成這樣，對內打壓人權、妄想終生掌權、大開制度倒車，使中國在國際間四面楚歌，西方國家和海外有識華人都羞與為伍，少數人卻自願當「大五毛」歌頌習近平，不知良知安在。