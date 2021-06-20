中共才是港台民心分離原因

很多大陸人被共黨洗腦，盲目反對港獨、疆獨、藏獨和台獨。他們卻完全沒有認識正是因共黨胡作非為和打壓，才導致各地人民群起追求脫離共黨統治。

想那轟轟烈烈的1989年，覺醒的大陸人民的愛國民主運動被共黨血腥鎮壓。偉大的香港 人民出錢出力，還幫很多反共人士逃脫共黨魔爪。現如今，孤獨的香港人民卻得不到多少大陸人支持。

我以前認識一個香港同學，他曾反問我：「難道我不是中國 人嗎？」我那時頗有點驚訝，因為他的身分證都是英國發的。共黨占領香港24年後，香港人反而不承認自己是中國人了。美國人口普查，香港人第一次做廣告要香港人選擇Hong Konger。

1989年民運時，也有很多自稱是中國人的台灣人支持大陸同胞。為什麼共黨統治時間越長，自認是中國人的人反而越少？痛心疾首。

港獨是個偽命題。假設香港歸還給中華民國政府，在一國一制下，港獨不可能出現。香港人無需上街遊行，也不可能有香港人偷渡 尋求政治庇護，說不定還促進中華民國統一。民國38年，上海淪陷，不少上海人和外國人都逃到香港，上海馬上從國際大都會變成第三世界小城市。48年後，共黨控制香港，香港人又不得不瘋狂移民海外。

如果香港早就被共黨控制，肯定只允許使用國語演唱歌曲，一切電視劇、電影拍攝前必須先審查。也只有在英國殖民統治下，香港才可能有動聽的粵語歌曲和精采的電視劇和電影，才有言論自由。國安惡法實行後，香港很快就會變成一個失去靈魂的大陸城市。

共黨出爾反爾臭名昭著，掌權後就沒收資本家財產，後來為鞏固統治，不得不鼓勵資本家產生。現在大陸所謂的民營企業家，其實就是當初共黨堅決要消滅的所謂剝削勞動人民的資本家。本來美國歐洲以為幫助大陸發展經濟後，新興中產階級會導致共黨轉型。未曾想到，大陸資本家們都是一群任共黨宰割的奴性小綿羊。馬雲就是個典型，看他說話頭頭是道，看見共黨馬上就萎了。

香港媒體人黎智英被指控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。想當年，共黨勾結蘇聯反華勢力，還武裝暴力企圖消滅中國唯一合法政府。蘇聯陰謀分裂外蒙古，「人民日報」居然發表郭沫若文章支持蒙古獨立。共黨還竄改歷史，說是蔣公出賣了外蒙。共黨危害國家安全，將中華民國分裂至今。怎麼他們做就可以? 而黎智英並沒有要武力推翻政府，居然連財產也被凍結。再次驗證共黨的粗暴野獸行為永不會改變。

共黨控制大陸人，就靠吹和封閉新聞，共黨最喜歡吹噓所謂社會主義優越性。有多少大陸人冒死偷渡到資本主義香港，現在香港人也不得不偷渡。共黨的口號是：實踐是檢驗真理的唯一標準，一國兩制的實踐已證明共黨的統治導致香港人怨聲載道和遊行抗議。

雖然香港黑夜來臨，但中國沒有一個朝代千秋萬代，共黨的蘇聯老大哥也滅亡了。有幸川普大帝喚醒全世界的反共意識。 套用共黨常用語，共黨的滅亡是不以人的意志為轉移，這是歷史的必然。香港必將再次輝煌！