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中醫補氣培元固本 面面觀

楊老爹／台北

中醫理論博大精深，非幾十年勤習，難登堂奧。老爹將近日讀「中醫補氣說」資料有些心得，以現代語文方式表逹，供朋友們賞玩指教。

中醫理論有所謂先天之氣、後天之氣概念；先天之氣又叫「腎氣」，後天之氣指「脾胃和肺氣」。腎氣是指生殖功能；脾胃和肺氣概括人體的內分泌、消化和呼吸功能。

中醫將生殖功能規範為先天之氣，即是說：人的生殖功能是「隨年齡而衰退」；而內分泌消化和呼吸功能是後天之氣，終生要維持常態。

中醫以40歲為界限，40歲之前先天之氣旺，之後則衰；人類生殖活動最好在40歲以前完成，年過40想生育的婦女，是高齡產婦。

洋人印製的賀卡，給40歲生日賀辭多以「走下坡了」（Over the Hill）為主題。原始部落，超過40歲即是「老人」。孔子主張「食色性也」。他說：「五十而知天命」，生殖功能差不多耗盡了。「六十而耳順」，生殖能力衰退的老公，老婆駡，再也不敢頂嘴了。

中醫有「培元固本」或「固本培元」爭議；主張先補足「生殖功能」，有了生命氣息，內分泌、消化和呼吸系統也跟着正常運作。另一派認為：要牢牢鞏固「內分泌消化和呼吸」機能，生殖功能自然而然保持常態。

中醫以「望、聞、問、切」從個人的體態、外貌、行動、各種癥候，總結出個人健康狀態，再對症下藥。西藥則是檢查人體器官細部情況，以現代科技了解個人生理運作，加以治療。

中醫批評西醫「見樹不見林」，頭疼醫頭，腳疼醫腳，不窺全豹。西醫則認為中醫「見林不見樹」，用概括方式了解病情，如算命先生判吉凶，不能斷生死。

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