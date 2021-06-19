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加州解封 賣場湧人潮 華人謹慎：不戴口罩像裸體

無雨問蒼天 加州乾旱人人須省水

薛永康／洛杉磯

無「雨」問蒼天，是相信神明的百姓，在乾旱時對老天爺「祈雨」的期望，希能及時獲甘霖。在科學上無根據、在歷史上無前例，「祈雨」雖然無效，但人類仍然奉行。或許是要求神明寬恕自己所犯的錯誤吧？如果有此含義，人類倒底犯了什麼錯誤造成乾旱？

依據科學家及氣象專家，人類犯下最大的錯誤是破壞及污染了環境，造成氣候變遷及地球暖化。可喜的是，拜登上任後重啟環保，帶領各國加強環保措施，使用太陽能、發展電動車等為例。但遠水救不了近火。這些「減碳」方式使氣候轉為正常是長遠的目標，如何及時解除旱象則是當前的一大課題。

「求人不如求己」，求神祈雨無效，只有從自己下手節約用水。在加州，天公不作美外，三位數字的夏温使水庫的水快速蒸發，儲水量日益降低到警戒線。既然求雨不得，在不能「開源」之下只有「節流」，從個人開始，大家都需要節省用水。加州有4000萬居民，如果每人能一天少用一加侖水，一天就可省下4000萬加侖。省下的水有很多用途，灌溉加州缺水的農業區為一例，使農產品供應無缺。但個人如何省水？筆者淺見如下。

加州在6月15日解封，打過疫苗的民眾，不再需要勤洗手，與其花上兩分鐘洗手用掉一加侖水，沖洗一下即可。淋浴減短，變熱水前的冷水可接下來用於洗菜、沖馬桶，洗菜水可拿去澆花、澆草地；少洗車、不洗地、減短澆草地時間、種植耐旱植物、換裝省水馬桶等，皆為節約用水之途。

節約用水是出於為他人著想的公德心，同時也可養成節儉、不浪費的好習慣。我們必須正視加州的乾旱問題，同心協力共度乾旱難關，唯有省水一途，人人才有水用。

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