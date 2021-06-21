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辛丑端午
楊遙／聖彼渚
2021-06-21 02:00
逾年苦瘟疫，忽忽又端陽。
神往龍舟渡，情牽角粽香。
離騷抒悃曲，山鬼說迷茫。
吊屈汨羅畔，釋懷無秘方。
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G7「重建更好世界」vs「一帶一路」
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美國「疫苗外交」之外 還可做什麼？
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