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1張圖：全美55.8%成人 完全接種疫苗

台新冠確診增75例 三級以來首降百位以下

辛丑端午

楊遙／聖彼渚

逾年苦瘟疫，忽忽又端陽。

神往龍舟渡，情牽角粽香。

離騷抒悃曲，山鬼說迷茫。

吊屈汨羅畔，釋懷無秘方。

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美國「疫苗外交」之外 還可做什麼？

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