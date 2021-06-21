台灣超前部署 陷無疫苗窘境

新冠疫情迄今奪走全球380多萬條性命，美國 就有逾60萬人喪生，所幸疫苗 研發成功、人民接種比率過半、各地相繼解封，希望被顛覆的人生回歸原位。然疫情逆轉加上病毒變異，現在南美、亞洲與非洲國家變本加厲。

台灣 曾是舉世稱羨的防疫模範，不料5月中疫情大爆發，一個月來看到台灣疫情發展非常擔心，僅四周已累積近500人死亡，致死率達3.56%，高於全球的2.17%。全民恐慌，只求每人能打上兩劑新冠疫苗。

中央防疫指揮中心自去年就高舉「超前部署」大旗，以「世界怎麼跟得上台灣」自嗨自傲，去年編列4200億防疫預算，今年又同額追加，卻在需疫苗孔急時，落入沒疫苗可打的窘境。6月初美國宣布捐助亞洲疫苗分配計畫，台灣僅分配到75萬劑，且非列為緊急需求，何時能取得尚不可知。

多年來，台灣花鉅資購買美國淘汰的軍備，又主動進口美國萊豬，執政者常言台美關係從未這麼好過，但在美國國家利益優先順序中，台灣落於日本、南韓甚至印度之後，似可看出美台關係的真正「深度」。

科學和醫界專家認為，如果去年11月台灣和東洋藥品簽下3000萬劑輝瑞合約，不被政府用莫須有的「原廠授權書」刁難，今年1月疫苗會陸續到貨，2月中陸續展開接種，3月中再接著施打第二劑，清明節後，多數民眾已具有免疫力，許多不幸喪命者都還會活著。

反觀台灣人民所託付的政府，一年多是怎麼努力的？應該普篩廣篩，才能找出無症狀確診者，卻遭中央疫情指揮官堅拒，以怕「偽陰偽陽」搪塞。媒體曝光台灣與BNT簽約文件，疫苗採購案破局真正原因，是某人硬要每劑抽佣15美元，導致採購案破局，就甩鍋給中國，說中國阻撓；AZ疫苗請台灣代工生產3億劑，當局只肯生產1億，又告破局。

郭台銘、佛光會等民間團體願進口疫苗捐給政府，卻卡關重重；日本有多餘1億5000萬劑AZ疫苗，可以跟日本買或借1000萬劑，但當局說只要100萬劑「應急」就好。輝瑞、莫德納疫苗都使用mRNA(信使核糖核酸)技術，中研院院士陳培哲質疑，國產疫苗全採用蛋白質次單位疫苗，是決策錯誤。

5月31日高端股票跌停板，晚間蔡英文總統罕見臨時舉行記者會，強調7月底要打國產疫苗；高端還沒完成二期測試，當局就早早簽約1000萬劑；媒體說當前的台灣，就是一個「疫情扭曲」的時空環境，唯一看得到政府用心做的，只有與「利益輸送」無二致的「保駕護航國產疫苗」！高端二期臨床試驗解盲成功，原本是民眾樂見的美事，蔡政府說「要在9月底前國人完成7成疫苗施打」，過度政治介入，未完成第三期臨床試驗，就打鴨子上架要全民接種，更讓民眾無奈與恐懼。

路透報導，美國食品藥物管理局（FDA）規定，新冠疫苗必須提出第三期人體實驗中期報告，才能申請緊急使用授權EUA，輝瑞、莫德納和嬌生疫苗已取得美國緊急使用授權，台灣的高端、聯亞疫苗恐難獲得國際認證。再說，高端每劑台幣881元，聯亞每劑台幣750元，是AZ（約新台幣111元）的七至八倍之多。

疫苗是要救人命的，台灣政府拿人命挺疫苗! 還花了巨資，究竟是挺了誰? 那片土地上是我的親友和同胞，想到這種種，豈止痛心兩字！