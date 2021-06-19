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台本土確診增127例、20死 僅7縣市有新案例

加州解封 賣場湧人潮 華人謹慎：不戴口罩像裸體

台防疫態度

黃晶萍／聖伯納汀諾

台灣疫情處境危，源自當局不作為，不把人命當回事，瞞上欺下顧自肥。

台灣 疫情

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