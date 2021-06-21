G7峰會圍剿中國 為何輕輕放下

從6月11起一連三天，西方七大工業國高峰會議在英國舉行。但詭異又搞笑的是，儘管中國 沒有參加，但會議討論重點議題，幾乎都是圍繞著中國，似乎他們對自己國家發展的關心程度，遠不及對中國的關注，極不符合常理，究竟緣何如此？

首先，整個會議幾乎都在討論，如何對付中國經濟快速發展。拜登代表的強硬派主張，堅持對中國施行制裁，甚至軍事打擊；法國、德國政治領袖則強調適應和合作，畢竟掙錢才是眼下恢復經濟的第一要務。據說雙方曾經吵的不可開交，甚至臨時把直播取消，以免家醜外揚。

至於會議最後的聯合聲明，只是在後半篇中小項目中呼籲，中國政府尊重新疆人民的勞動權益、香港人民的自主權，輕描淡寫一帶而過。整篇公報僅三次提及中國。這等於說拜登當初來參加會議攜帶的打擊中國主要訴求，都被歐洲大國化解了。

為什麼G7 這次對中國的圍剿被高高舉起，卻輕輕放下呢？答案是，形勢比人強。試想，這次在英國開會，連與會者做新冠病毒檢測的試劑盒都是產自中國，大家心裡會沒數嗎？離開中國，整個世界的經濟都無法運轉，他們有什麼底氣對中國發難呢。眼下歐洲各國急切希望恢復經濟發展，各國都在私下尋求，在中國蓬勃經濟崛起中分一杯羹，誰還有心情跳出來為美國擋槍，公開譴責中國的政治體制。

筆者認為，他們都會在中美貿易戰的肉搏中保持觀望，誰贏都跟著去喝湯，總比以身犯險，得罪任何一方要強多了。挑頭羞辱中國，然後被制裁，把中國市場的生意份額轉給其他國家甚至美國，這種缺心眼兒的歐洲國家領導人，已經越來越少了。

另外一個匪夷所思的看點，是這些過去的工業大國，雖然口口聲聲說這是個民主國家的高峰會，但在制定發展規畫時，卻悄悄學習起中國。君不見，聯合公報中他們提出要設立「一帶一路 」式的發展基金，幫助發達中國家加強基礎建設，等於間接承認中國政府的一帶一路政策具有前瞻性。

但筆者認為，G7的一帶一路，十之八九也只是打嘴炮而已，因為眼下的這七個舊時代工業大國經濟上，早已是入不敷出、捉襟見肘，根本沒錢投入這個4兆億美金的集體項目，更何況他們的製造業都已凋敝不堪，沒有足夠的工程師具體執行營建，估計要真的推行，還得把項目外包給中國，只有每年有上百萬理工科畢業生的中國，才有能力承擔這種建設項目。

綜上所述，G7高峰會本質，其實就是100多年前爆發致富、而今大多過氣的經濟惡霸國家，在一起開了個碰頭會，他們不願看到中國的高速崛起和復興，商量著能不能像1900年代那樣，再對中國施行一次大規模搶劫。商討的結果是「不可能了」。

中國早已不是100多年前任西方列強宰割的滿清王朝，中國的製造業和科技水平已經領先世界，軍事利器也閃閃發光，傲視群雄。現在能做的，恐怕也就是嘴上罵罵咧咧，歷數中國做事不順他們的意，而身體卻盡量往中國這邊靠，盡量打入中國市場，跟著一起喝喝湯。利用貿易生財，應該是大部分國家眼下最主要的算計。