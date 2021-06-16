川普輸不起的病態陰魂不散 如何消弭？

本來以為川普 下台後，可以不用再為他的自戀和病態多費唇舌。然而聽其言、觀其行，可見他還在控制共和黨 的一切。據內部消息，他對總統大選「轉敗為勝」絲毫沒有放棄；更對左右揚言他會在今年8月間重登白宮橢圓辦公室寶座。到底他葫蘆裡賣什麼藥，是否準備來個白宮版的三本鐵公雞，情治當局亟應未雨綢繆。今年初國會山莊的全武行，絕對不能重演。

為了川普輸不起的病態，搞到有些州到今天還在重複多次計算七、八個月前的選票，可謂歷史上從未有過的鬧劇。但對美國 最大的損失不僅勞民傷財，而是本來最有誠信而為世界楷模的選舉制度，如今竟被他罵得一文不值。

最令人不解而對國運傷害最深的恐怕就是有半數(數千萬)他的選民，居然相信他的謊言；而且國會兩院共和黨多數議員不但沒有勇氣站出來講真話，反而為了個人或政黨席位，甘願同流合污。

許多人寄望紐約市曼哈頓檢察官和紐約州檢察長對川普和他的企業不法行為調查起訴，使他官司纏身和名譽掃地，無法兼顧政治。但美國司法程序有如火山岩漿，移動緩慢，可能於事無補。而且即使起訴，他更可藉「政治迫害」為由鼓動群眾，反而對他支持更強烈。

許多共和黨籍州長還配合該黨控制的州議會，迅速通過一系列美其名所謂「正直選舉法案」。其實誰破壞了美國選舉的正直，明眼人一目瞭然；說穿了，其目的就是要使他們認為多半支持民主黨的少數族裔，在選舉中投票困難，使地方法官更容易推翻投票結果。

這樣看來，至少今後兩次(2022和2024年)選舉，都一定會爭議連天。譬如在民主黨應贏未贏的選區，民主黨當然會振振有詞地向法院提告說，支持他們的選民被那些新條文阻礙投票；共和黨的敗選人一定也會效法2020年川普胡鬧一通。總之美國政壇在可預見的將來，一定會繼續被搞得烏煙瘴氣。

現在可以消弭這種邪風的主要途徑，可能就是拜登政府把一切施政導回常軌，讓廣大民眾和過去四年的黑暗時代相比(也許例外的是引進三位較保守的大法官和很多各級聯邦法官)，大家重新經歷一個上軌道的政府應該如何。

例如，在抗疫方面和專家口徑一致，鼓勵全國上下注射疫苗，達成群體免疫標竿，使民眾與川普舊日胡吹亂言做一個明顯比較。至於亟需加強或重建的基礎設施，卻因參院共和黨阻礙，恐怕一時不易有重大突破。

其次，拜登政府正積極彌補川普任內所有被破壞的國際關係和移民政策。賀錦麗副總統剛在中美洲宣布美國將實質上協助當地改善生活環境，使人民不必離鄉背井移民美國，這不失為釜底抽薪之舉。

本周拜登親自出馬和英歐盟邦重修舊好；並宣布無條件捐贈5億劑疫苗予92有需要的國家。同時和俄國普亭總統會面時，將特別警告不可透過網路干涉美國政治運作，和慫恿不法分子劫持勒索美國工商業系統，影響美國人民生活及安全；這又和川普舊日事事唯普亭馬首是瞻，儼如俄人的「滿洲候選人」，迥然不同。

假如這樣兩年或四年下來，川普的粉絲和共和黨的政客們還執迷不悟，繼續當前的路線，在2022年及2024年的選舉中還是讓川普及他的奴才們繼續得勢，則美國的民主可能氣數已盡，社會陷於分裂。其後果也許我們老一輩的已西遊，眼不見為淨；但我們的兒孫們可能將陷於水深火熱中、飽受欺凌。