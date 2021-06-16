新冠病毒溯源 中共膽顫心驚

美國國務卿布林肯近日要求中共 配合調查新冠病毒溯源，中共外事工作委員會辦公室主任楊潔篪依然老調重彈，聲稱美方編造荒謬故事，他明顯想轉移焦點，強調共方積極參與和支持國際抗疫合作，堅決反對任何藉疫情污衊抹黑和甩鍋推責的惡劣行徑；他並敦促美方尊重事實和科學，勿將此議題政治化。

另一方面，世衛 秘書長譚德塞 認為病毒起源「無法排除一切可能」，他並提及世衛在武漢疫調期間中共並未「充分合作」，透明度不夠，數據取得困難，尤其是「原始數據」。他說，出於對全球375萬名死者的尊重，有必要確定病毒來源，但這需要中共合作，中共應幫助解決謎團以防範類似事件再度發生。

如今連一向袒護中共的譚德塞都「看不下去」了，中共為什麼還不願配合調查病毒溯源？道理可說是婦孺皆知，因為中共自知所有說詞必然經不起最基本檢驗。

美方是否編造荒謬故事，是否藉疫情污衊抹黑和甩鍋推責，是否尊重事實和科學沒把議題政治化，只要中共接受國際徹底調查，全部「故事」會一目瞭然，無所遁形，但中共不敢。

譚德塞說世衛在武漢疫調時中共未充分合作，只需中共現在充分合作接受調查，必一目瞭然，但中共也不敢。

中共一向慣性「政治化」各式各樣議題，前科罄竹難書，但當前他們還大言不慚敢以「政治化」大帽子對美國指手畫腳、說三道四。近期中共連對台灣的救命疫苗採購也敢冷血以「政治力」介入阻擋。

中共這個也敢、那個也敢，連對自己的幼苗都敢大開殺戒，請問世界上中共還有什麼是「不敢」的？

新冠病毒溯源最終真相此時此刻豈非已呼之欲出？然而中共卻還顧左右言他大打「烏賊戰」猛發「煙幕彈」。對中共作風最透徹了解的中國人民，絕不會吃他們這一套，只有歐美國家對中共本質缺乏認識的政治人物才被下三濫伎倆迷惑。

中共對新冠病毒溯源膽顫心驚，因為「慣性說謊」終於踢到鐵板。如今大批必將「動搖黨本」的「80國聯軍」已遙遙在望，面對空前絕後、史無前例的全球究責大軍，只怕中共政權也不禁打哆嗦，膽顫心驚吧！