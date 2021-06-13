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「躺平」就是覺醒後再站起來

鍾聞（維吉尼亞州）

正當習大帝要封天安門廣場幾天，大肆搭台慶祝黨百歲之際，大陸網上忽然冒出「躺平」一詞，年輕網民立即蜂擁而上擁抱「躺平」，跟風躺下。「躺平」道出年輕人早已蘊藏心底的心聲。許多年輕人不耐煩習腫（習總）「擼起袖子加油幹」、「正能量」，你要我站著慶祝？我要躺下再思量。

「躺平」一詞出自一名「躺平大師」的200字短文，「躺平即是正義」，躺平宣言不努力，不競爭，不奮鬥，不結婚，不買房，不當生育機器，不當人口紅利，不舔、不諂媚，軟磨硬抗，不被收割，「躺平的韮菜不挨刀」。

印度多年前有聖雄甘地「不合作」和平抗爭運動，終於喚起民眾贏得印度獨立。「躺平主義」與甘地「不合作」和平運動相似，「躺平」一出現，就與許多民眾發生共鳴，喚起更多民眾響應，不被鐮刀任意宰割，我不做韮菜，鐮刀奈我何？

躺平躺下，如古哲進山洞，探索萬事萬物背後的普世真理，必引起新覺醒，找回人的尊嚴和價值，找回人的主體性。我是人，不是屁民，不是誰的紅利，不是黨的工具，我不是韮菜任人割不止。

今日躺平再思，必導至明日覺醒奮起，中國百年共產災難早就受夠了，民眾再不能永遠作共產黨的奴隸，任由黨宰割，只能「聽黨話，擼起袖子幹，創造正能量」。

國際歌早就不唱了，共產黨當了大奴隸主，怕奴隸再起來造反，不許唱國際歌了，文革只能唱「東方紅」、「大海航行靠舵手」，現在只能唱「東方又紅」、「要嫁就嫁習大大」。

習近平擴散共產主義病毒禍害全人類，美國已死60萬，印度更超過百萬，美國正在追究武漢病毒起源，一旦調查報告出來，必將引起全世界聲討習近平，大陸「躺平」的一代也必將醒覺奮起，再不做共產黨的奴隸，再不許共產黨危害人類。

重新唱起國際歌來，只是歌詞有些改動，刺向新奴隸主共產黨：「起來！共產黨的奴隸，起來！全世界的罪人！」「這是最後的鬥爭，自由民主的新社會，就一定要實現！」

新奴隸主習大帝必將在奴隸起來造反的浪潮中，在國內外合圍夾擊中，連同奴隸黨走入歷史垃圾堆。

印度 美國 習近平

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