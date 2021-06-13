中國想在法庭裝可愛 為時晚矣

拜登總統5月26宣布，已下令情報機構對武漢肺炎起源展開進一步調查，90天內提出報告，查明病毒是自然產生或源自實驗室洩漏。此一動作表明，美國可能已握有武漢病毒實驗室 洩漏的某種證據，才會撇開被串通的世衛組織「極不可能來自實驗室」的調查結論。

如果情報機構查到新冠病毒確實是由武漢病毒實驗室洩漏，對聯合世界各國向中共 追責，比任何以其他事務聯合各國對付中共將更有效，因為所有國家苦武漢肺炎久矣！

緊接著，卸任總統川普馬上聲明，他曾稱「中國 病毒」是正確的，並要為病疫流行造成的生命財產損失索賠10萬億美元。

這一下習近平慌了，是否實驗室洩漏，他與石正麗心中有數，至此才猛然醒悟。自拜登上任，美中阿拉斯加首次會談，中方就一直表現的戰狼外交不妙了，遂於5月31日在政治局會議上，突然改變態度，令其涉外人員「努力塑造可信、可愛、可敬的形象」。然而，行事不守信諾，光裝可愛的模樣，能讓人敬重嗎？

姑不論對新疆維吾爾族是好是壞，反正外人看不到，任由你怎麼辯駁吧。可是中共在香港的舉動，世人一目了然。最近一連串用所謂國安法關押民主人士，特別是今年大陣仗壓制六四紀念活動，32年來維園首度黯淡無光，讓人認為中共可愛難啊！

八九民主運動已過去32年，六四民運人士各散四方，無論國內外都沒有像香港那樣，年年上萬市民扶老攜幼，風雨無阻，從不間斷地在維園舉行燭光晚會紀念活動，何也？600多萬香港人比內地14億人期盼中國民主化還要迫切啊！因為他們知道，唯有中國民主化，香港的未來才有希望。

可習近平硬要把香港的民主運動打壓下去，不理會英美一再警告與制裁，以為英美無可奈何。這下好了，拜登要抓中共一個大辮子，習近平才開始知道怕了。

其實，武漢肺炎初起，筆者本不相信出自武漢病毒實驗室，但國內來美的高端科技人士對我言之鑿鑿。如果是自然界傳染，中共又何需花這麼大的力氣去掩蓋。現在問題是，90天內美國情報機構調查證實確是武漢病毒實驗室洩漏，拜登將採取何種措施，會如川普所說的向中國索取巨額賠償嗎？反正全球許多蒙受疫病損失的個人及國家，又會一窩蜂地告上法庭，向中國索賠。這時候習近平要大家在法庭上裝可愛，為時晚矣！

只是世界至今還沒有一個法庭，能處理這種案子。去年有些疫病受害者將中國告到美國地方法院，根本就無權處理。菲律賓曾為領海爭端將中國告上海牙國際法仲裁庭，作出的判決亦不了了之。一因聯合國創立國際法院條約，明載其管轄權須以爭端當事國的相互同意為前提。

當時，中國不同意；其二是國際法院判決的執行力在安理會，國際法院本身沒有強制執行庭。故當時海牙國際法庭以菲律賓前總統原告做出判決，接任總統杜特蒂早知判決無法執行，還不如接受中國的金錢援助得點實利。

是故，如今世界上還沒有能審判一個國家犯罪的國際法庭，如果美國情報機構調查證實是武漢病毒實驗室洩漏，中共政府又犯有隱瞞遲報的罪責，倒是會置於全世界人民的道德審判之下，裝可愛亦晚矣！唯有相關的兩個罪魁禍首下台，才可消弭眾怒。