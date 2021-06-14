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愛情心底事 空中廣告喚不回

楊老爹／台北

1988年筆者在檀香山歐胡島，負責「孫逸仙紀念館」。一位自稱底特律「手套大王」的台商找上門，他獨自初遊夏威夷，希望我能抽空陪他打幾場高爾夫球。

這位大王身著米白色西裝，戴金絲眼鏡，白皙臉龐，高鼻紅脣；身材中等，說話斯文，一看就知道是位長袖善舞、八面玲瓏的生意人。

他住在市中心高級旅館，我們首先選擇在飛機場附近：阿拉外高球場 (Ala Wai Golf Course)。那是當地第一個開發的公共球場，平坦如足球場，適合初級程度人士使用。第二天，我開車帶他去帕利球場(Pali Golf Course)，這是火山口紅土球場，面積大，有小丘河谷，難度較大。火山灰形成紅土，黏度特高如膠糊。一場打下來，紅土裹著球桿、鞋底、車輪上，要費大勁清理。

第三天，大王說要乘下午飛機返美，希望共進早餐後，再去Ala Wai打一個圈，再離開夏威夷。經過三天相處，一起球聚，共進早午餐，漸漸相熟，話題深入。

在揮桿擊球時，巧逢一架小飛機，拖著一條「空中廣告」橫幅從頭頂上飛過。大王仰望藍天白雲，盯著小飛機。他突然淚水流滿面對我說：「老楊，這幾天，我雇了一架小飛機，拖著『蘇姍，我愛妳』廣告，在分居老婆家屋頂上空打轉，希望她打消離婚念頭」。他手捧著臉，淚水汩汩從指縫中泌出來。

原來，大王是為挽回婚姻，獨自到夏威夷散心。當年，他承包底特律汽車工廠工人每天換用的台灣製「綿織手套」，發了財，娶了一位如花似玉的美嬌娘為妻。

1990年代日製省油汽車開放入美國銷售，底特律做耗油大汽車工廠紛紛關閉，他面臨轉行，必須再起爐灶，正忙著結束事業，計畫搬家。但此時夫妻吵架，訴請分居，期滿一年可正式離婚；他為挽救婚姻，這幾天包了一架小飛機，拖著「Susan My Love」布條，在分居妻子住家的上空打轉。他希望回底特律後，看到嬌妻笑臉相迎。

過了一周，芝加哥友人來電，「手套大王」將頭纏在車房門上開門器上，吊頸身亡。愛情心底事，空中廣告也喚不回。

汽車 夏威夷 台灣

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