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德州持槍上街解禁 加州切勿效法

薛永康／洛杉磯

加州聖荷西市一名鐵路員工，5月26日槍殺了八位同事後自盡。這種大屠殺在美國層出不窮，政府官員是否已麻木到習以為常，還是應該痛心疾首，謀求對策，例如槍枝管制？

然而在5月24日，德州議會過提案，居民不再需要持槍許可，即可帶槍上街！在此需要喚起德州議員們的記憶：2019年8月3日，德州El Paso的Walmart，23人遭槍殺，槍手還傷了20餘人；2009年11月5日，一名軍醫槍殺13 人，傷了24人。在這近30年期間，一次死於四人以下的槍撃案，在德州以及全美不勝枚舉！

德州的提案將免持槍許可，在家防盜匪侵入，持槍自衛無可厚非，但民眾有攜帶槍枝上街的必要嗎？

佛羅里達州有一令人爭議的法案「站住你的陣腳」(Stand your ground)，持槍者可以拔槍「自衛」。

在此舉一實例：一白人指責一非裔非法停車，被非裔推倒在地，此非裔將要離開，卻被這白人舉槍擊斃。這個濫用槍枝的被告，就是使用這法案替自己所謂的「自衛」荒謬辯護。總言之，自衛不當會奪人一命。

德州持槍上街法案，顯然對州民有信心，認為他們有「自制」能力，不會輕舉妄動，亂扣板機。事實上卻不然，否則法令無須設定cooling period 「冷靜時段」：購槍者要等待一至二周才能拿到槍枝，到那時候只能期望購槍者的心也靜下，怒氣已消，不再需要用槍洩憤自殺或是他殺。再者，如果免除背景調查，槍械可能落入惡人或是精神病患之手，如果免去槍枝使用訓練，用槍時很可能會傷及自己、家人或是無辜的人或物。

德州州長將在近日簽署此持槍解禁提案，目前已有幾州將會跟進，但加州絕對不可效法。八位在聖荷西槍撃下的犧牲者屍骨未寒，紐森州長需要繼續管制槍枝、背景調查、禁售攻擊性武器。

反之，如果效法德州解禁，將在加州「重罪輕判」以及「提早釋囚」已造成社會不安之際，更火上加油。槍枝將泛濫，意外易發生，盜賊更橫行，尤其在警局裁員、逮捕率下降，加州治安堪虞！

今後加州不論共和黨或是民主黨執政，絶對不能效法德州持槍解禁；反之，為了維護州民安全，除了需要增加警力、嚴懲匪徒外，管制槍枝實為要務。

德州 加州 非裔

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