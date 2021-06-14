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1張圖：全美54.1%成人 完全接種疫苗

台本土確診增185例、15死 陳時中：疫情往好的方向發展

仲夏

楊遙／聖彼渚

四時誇特色，仲夏氣軒然。

雲雀聲聲亮，榴花朵朵妍。

江河爭入海，草木欲參天。

疫慍薰風解，他鄉六月緣。

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美推民主版一帶一路抗中 為時已晚？

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