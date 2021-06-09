疫情改寫人民對民主的認知

台灣 學者王宏恩最近在「思想坦克」發表文章，就台灣、大陸與越南民眾對「民主」的理解在新冠疫情 衝擊下的走向，作了精闢解析，結果令人深思。

王宏恩以「政府善治」(good governance)、「社會公平」(social equity)、「法制程序」(norm & procedure)、與「自由」(freedom & liberty) 等四項基石，作為民眾對「民主」定義的理解，結果超過半數受訪者認為，善治與社會公平形成對「民主國家」的定義，對法制程序與自由則並不認為是舉足輕重的要件。

這項結果顯示民眾對民主的認知與專家並不相同，在民眾心目中，政府有能(例如防疫成功)與社會公允，即足以決定國家是否民主。

這份問卷2014年由台大向東亞14個國家發出，問卷結果今天被用來檢驗新冠疫情嚴重摧殘下的民意走向，當初約62%台灣民衆認為，善治與公平就是民主國家的定義 ，結果民眾對新冠肺炎與「政府善治」的認知，遠遠超過執政的民進黨政權，現況令人難過。

今年5月中旬，台灣新冠疫情爆發社區感染後幾天內，雙北市市民即自動清空街道，減少外出活動，關閉店家，他們痛切醒覺自己被執政者欺騙整整一年半，新冠病毒終於擴散，「台灣零疫情」神話幻滅，政府「超前部署」的彌天大謊完全破功，市民自動封城是一種沉痛的抗議，他們不相信政府會有任何作為而寧願自救。

最新發展包括竹科園區700名軍民醫護自行打造「竹科堡壘」，這是台式的方艙醫院，他們已不相信政府會幫助他們，決定自力求生。

眼前的現實堪稱殘酷，沒有疫苗 ，試劑短缺，病床嚴重不足，死亡人數逐日攀升，醫療體系瀕臨崩潰，企業與宗教團體試圖進口疫苗自救，政府傾全力刁難阻撓，人民所見到的「社會公平與正義」，是民進黨政權的駐美代表於5月上旬仍盡力協助台灣的友邦取得疫苗，目前台灣正四處「乞買」疫苗而不得，開始向疫苗大國乞援，討來幾塊丟給台灣的骨頭，人民並不相信台灣自行研發的疫苗，他們擠滿包機意圖來美國注射疫苗，情況可憫可嘆。

王宏恩指出，此刻的民進黨堅持購買疫苗的法律程序，但人民不見得埋單，他們對民主的定義是政府治理的結果，有疫苗比什麼都重要。他們看清民進黨企圖以法理編織作為，對日後更多更大謊言的圓謊基礎，這樣的現狀令人想起前蘇俄作家索忍尼辛的一句名言：「我們知道他們在說謊，他們也知道自己是在說謊，他們也知道我們知道他們在說謊，我們也知道他們知道我們知道他們在説謊，但是他們依然在説謊。」

隨著新冠疫情持續不退，王宏恩認為，台灣民眾對民主的定義與堅持將面臨考驗，而中國式的「發展式人權、國家發展權」開始發酵，例如在韓粉的社團中對印度的疫情有大量貼文，有相當多意見認為，是民主制度造成印度的疫情無法控制，說明前者若被濫用，後果將十分可怕，隨著民怨加深擴大，人民的民主認知選項或已悄悄改變。