強權滅不了香港維園六四燭光

中共 建政後最深重的血債，32年前6月4日，20多萬正規軍荷槍實彈，坦克裝甲車開進北京 ，槍聲震驚世界，軍隊血腥鎮壓北京爭民主的大學生和反官倒的北京市民。5月暴發的大規模和平遊行和天安門廣場靜坐，全國各地和香港左中右眾志成城，踴躍聲援，北京市民、警察、軍人同情支持學生運動。中共嚇得失魂落魄，鄧小平下令強力鎮壓，死傷慘重，王丹等21名學生領袖被通緝，全球民主國家強烈譴責。一場震驚中外的民主運動以失敗告終。

中共洗刷血跡，虛無歷史，宣傳機器消聲六四 ，中國青年一代幾乎渾然不知中共有此血腥歷史。70%香港民眾32年來未曾忘卻，堅持不懈每年在維多利亞公園舉行大規模悼念燭光晚會，年年此刻風雨無阻，市民扶老攜幼雲集維園，港人的韌勁，不少國人為之感動。

《國安法》給香港的抗議集會戴上手銬，民主派領軍人物幾乎已鋃鐺入獄。今年六四維園集會，意料之中被嚴禁。六四前夕，年邁的王婆婆獨自一人舉著「天安門哀歌」標語遊行，警方以非法集結罪逮捕。六四清早，支聯會付主席鄒幸彤被捕。港警出動7000人在維園及鬧市戒備。

人心不死，港人當晚以各種方式悼念六四。教堂開放，人們舉燭默哀；各家窗前點燃蠟燭，街上行人穿白衣，手機光束射向天空；民不畏死，維園戒嚴，周圍仍有不少人點亮蠟燭，手捧白花，在維園圍低頭漫步；美國領事館窗前整排燭光閃閃；海外民主人士紛紛以燭光悼念。抽刀斷水水更流，六四一天不昭雪，人民永不忘卻！

鄧小平上台，官商先富，鄧家首富，太子鄧樸方的康華官倒，成為六四市民的眾矢之的，「殺樸方以謝天下」標語赫然出現。太子爺心驚膽戰，哀求老爺子：「再不動手，我們會被剁成肉丸子」。

老太爺狠下決心調野戰軍入京鎮壓。國務院發言人袁木稱，一個都沒死；海外眾說不一，不少人說死傷萬人，這一大筆血債，鄧氏是罪魁禍首。 8664期間，旺角有性工作者招牌改芳名為小平，生意接應不暇。人們痛恨劊子手，懷念有人性，反對武力鎮壓的趙紫陽，16年幽禁，離世還活在國人心中。

1928年3月18日，李大釗領導北京學生5000人到總理府示威遊行，軍政府開槍鎮壓，北京女師大英文系學生劉和珍等47人被槍殺，200多人受傷，成為民國一大慘案。鳳凰衛視2011年8月2日節目透露，北洋軍政府總理段祺瑞到場拜祭長跪不起，發誓吃齋贖罪。有史學家質疑老段現場跪拜。起碼說明段軍閥有懺悔之心，中共黨魁死不認罪，連大軍閥都不如。

北洋軍政府槍殺47名學生，魯迅先生悲憤不已，寫下名作《紀念劉和珍君》，一讀似乎在控訴六四，「說他們是暴徒，說她們是受人利用的，殺人者都居然昂起頭來，不知道個個臉有著血污。為中國而死的中國青年，人們以菲薄的燭光為祭品，奉獻於逝者靈前，奉獻我們的悲哀和尊敬。」

人民不會忘記六四犧牲的學生和國人，也不會遺忘不屈不撓的香港人。