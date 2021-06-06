土耳沙族裔屠城不能重演

本世紀初紐約世貿中心及五角大廈遭恐襲後，人心惶惶，以為伊斯蘭極端分子已到無孔不入地步，將有更激烈行動。結果20年來，也許是聯邦情治單位卓越成果，破獲或防止不少暗中醞釀的外來恐襲；反倒是土生土長的大型恐怖屠殺案愈來愈多。尤其疫情稍鬆後，5月屠殺事件竟達69起，比全世界其他國家的總和還多。

使人震驚的是，除了精神不正常或對工作不滿等動機，近年來更增加不少對亞裔 和華人 不分青红皂白、有族裔憎恨性的暴力或兇殺案。

上周是奧克拉荷馬州土耳沙 (Tulsa) 市白人屠殺非裔及燒毀有「黑人華爾街」之稱的繁榮社區100周年紀念，各媒體均有報導；拜登總統破天荒成為第一位去當地紀念致哀的美國 元首。

最值注意的是，像這樣在美國本土殺了300多人、燒平半方哩偌大社區的慘案，事後居然沒人受法律制裁，而受害非裔的人命和財產損失也沒得到賠償。這樣巨大的歷史事件，竟然90多年來少有人(包括教科書)提及，直到近兩年才被有識之士醞釀翻案。

初來美國的移民，尤其是中上層社會或專業人士，一般都認為美國人友善、慷慨和坦誠；當然有很多缺陷也慢慢露出馬腳。尤其近年無孔不入的媒體，使很多醜事欲蓋彌彰。例如低層封閉社會對外來移民，從白人至上主義到妒忌而產生憎恨。也許我們「感謝」前總統川普屢次公開挑撥離間，把無知和仇恨交織的暗湧都浮上台面，否則很多人都還蒙在鼓裡不知道。

不過受了一國之尊有形無形鼓勵，排外的個人和群眾似乎如虎添翼，好像奉了聖旨、得了令箭似的公開對亞裔和華人作人身攻擊，或破壞他們的商號生意；說不定那一天土耳沙屠城錄會在亞裔華人眾多的社區重新上演。

也許有人說筆者庸人自擾、危言聳聽；現在時代不同了，君不見最近國會不是通過保護亞裔的法案嗎？問題是美國每年「兵來將擋、水來土掩」式立法愈來愈多，但奉公守法的人愈來愈少，有限的執法人員愈來愈疲於奔命，根本無法應付，更遑論防止了。

因此很多條文形同虛設。加上今年1月6日攻擊國會山莊顯示，很多軍警單位已被亂民滲透。正如1921年土耳沙事件中那些臨時被僱用「維安」的後備警察和動員的國民兵，反而成為助紂為虐的幫兇。

在聯邦制度下，如今有些懷有敵意的州長和州議員，還通過許多損及少數族裔公民權的條款，使人防不勝防。他們利用美國似乎有愈來愈多人因為教育及經濟水平日漸落後，沮喪之餘只好找別人出氣。當然因為川普把疫情賴在中國人身上；而且受了美國商界消費主義毒害，寅吃卯糧；不像亞裔華人一年到頭胼手胝足、省吃儉用才能使後代有出頭之日，如今卻成他們妒忌的對象。

筆者認為，亞裔華人不能單靠事後懲兇的法律，為了防止暴力事件，我們要多和主流社會溝通，協助他們了解癥結所在，疏導民眾回歸失去的固有信仰和價值觀(例如清教徒的勤儉理財和慷慨施捨)，恢復舊日的光輝。

不過大家也要意識到，在這普世交往競爭的時代，許多昔日「小政府」和「無為而治」的政治觀念已不適用，亟須調整。假如萬一有暴力行動，我們也要未雨綢繆，有因應之道。

值得一提的是，土耳沙屠城只是1917-23年中26起對非裔的殘害事件中的一樁。假如民主法治開放的美國社會可把它們掩蓋近一世紀才見天日，也許我們還有希望有朝一日可驅使日本人承認南京大屠殺，中共政權也承認天安門事件，讓我們拭目以待。