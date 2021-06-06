醫療酷吏決定台灣防疫成敗

台灣 初期的新冠肺炎防疫成功，靠的是一批長期養成的衛生福利部的醫療酷吏。新冠疫情 在全球散布之初，同一批醫療酷吏被賦予疫情指揮任務，毫無遲疑地管制邊境，要求入境檢疫，擋住疫情。其他國家也有類似決定，但需要總統級授權，例如封鎖中國航班，美國川普總統受到許多批評，關閉美國加拿大邊境，讓兩國之間爭論許久。

台灣的醫療酷吏在做出正確決定時，的確可以成為英雄。但卻有更多機會，成為剛愎自用的政治機器。疫情之前，酷吏們就已嫻熟於限縮人民自由與防堵醫療進步。疫情前的公費醫師制度，在未經解釋下，要求剛從醫學系畢業、事業正要起飛的六年醫學系畢業生，奉獻在衛福部立的各醫院，多數公費醫師稱此為「賣身契」，因為剛畢業時沒辦法拿到醫學中心的訓練機會，日後就可能一輩子在地區醫院或診所奉獻。

如果公費生中途醒悟，想退出公費計畫，衛福部會取回所有代付學費，也會扣住醫師賴以為生的執照。公費生只能轉業，甚至出國當移工。監察院曾指出，公費醫師制度並沒有辦法維持偏鄉醫療，醫療酷吏卻能專斷的延續公費醫師制度 。

今年4月，酷吏放寬航班機組員檢疫隔離規定後，台灣疫情爆發，民眾開始發現酷吏從未準備過大規模疫情的PCR檢測與病患留置方案，遑論疫苗 廣泛施打。

醫療酷吏在疫情中過於習慣行使超總統層級的國家權力，例如超越外交部長權責，批評加拿大等國搶太多疫苗，要求日本盡快送疫苗給台灣。超越內政部長權責，取消金門入境措施，限縮地方自治。超越經濟部長權責，堵住台灣發展高通量PCR新冠病毒檢測，讓民間企業難以取得使用快速篩檢試劑。超越主計處權責，發明「校正回歸」，讓指揮中心公信力全失。

此時我們正目睹醫療酷吏習慣於超總統的權力，卻又躲在民意監督之後。據「中央流行疫情指揮中心實施辦法」，指揮中心指揮官並不直接受民意機關監督，僅指揮官可以解散該指揮中心。醫療酷吏正盤據在台灣政治中心，正在侵蝕民主監督權力分立，持著過大的權力與極小的監督，醞釀憲政危機。