我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

醫療酷吏決定台灣防疫成敗

失業的公費醫師／台灣台中

台灣初期的新冠肺炎防疫成功，靠的是一批長期養成的衛生福利部的醫療酷吏。新冠疫情在全球散布之初，同一批醫療酷吏被賦予疫情指揮任務，毫無遲疑地管制邊境，要求入境檢疫，擋住疫情。其他國家也有類似決定，但需要總統級授權，例如封鎖中國航班，美國川普總統受到許多批評，關閉美國加拿大邊境，讓兩國之間爭論許久。

台灣的醫療酷吏在做出正確決定時，的確可以成為英雄。但卻有更多機會，成為剛愎自用的政治機器。疫情之前，酷吏們就已嫻熟於限縮人民自由與防堵醫療進步。疫情前的公費醫師制度，在未經解釋下，要求剛從醫學系畢業、事業正要起飛的六年醫學系畢業生，奉獻在衛福部立的各醫院，多數公費醫師稱此為「賣身契」，因為剛畢業時沒辦法拿到醫學中心的訓練機會，日後就可能一輩子在地區醫院或診所奉獻。

如果公費生中途醒悟，想退出公費計畫，衛福部會取回所有代付學費，也會扣住醫師賴以為生的執照。公費生只能轉業，甚至出國當移工。監察院曾指出，公費醫師制度並沒有辦法維持偏鄉醫療，醫療酷吏卻能專斷的延續公費醫師制度 。

今年4月，酷吏放寬航班機組員檢疫隔離規定後，台灣疫情爆發，民眾開始發現酷吏從未準備過大規模疫情的PCR檢測與病患留置方案，遑論疫苗廣泛施打。

醫療酷吏在疫情中過於習慣行使超總統層級的國家權力，例如超越外交部長權責，批評加拿大等國搶太多疫苗，要求日本盡快送疫苗給台灣。超越內政部長權責，取消金門入境措施，限縮地方自治。超越經濟部長權責，堵住台灣發展高通量PCR新冠病毒檢測，讓民間企業難以取得使用快速篩檢試劑。超越主計處權責，發明「校正回歸」，讓指揮中心公信力全失。

此時我們正目睹醫療酷吏習慣於超總統的權力，卻又躲在民意監督之後。據「中央流行疫情指揮中心實施辦法」，指揮中心指揮官並不直接受民意機關監督，僅指揮官可以解散該指揮中心。醫療酷吏正盤據在台灣政治中心，正在侵蝕民主監督權力分立，持著過大的權力與極小的監督，醞釀憲政危機。

疫情 台灣 疫苗

上一則

紐約客談／罪案飆升才亡羊補牢 紐約莫成哥譚市

下一則

歷史記住這刻 六四32年香港首次無燭光

延伸閱讀

法歡迎觀光客 入境管制分顏色 美國是橙區 且只認4疫苗

法歡迎觀光客 入境管制分顏色 美國是橙區 且只認4疫苗

加州疫苗樂透得主出爐15人各得5萬元

加州疫苗樂透得主出爐15人各得5萬元
曹興誠：疫苗取得只是時間問題 籲心懷感激

曹興誠：疫苗取得只是時間問題 籲心懷感激
亞裔青少年接種疫苗比例最高

亞裔青少年接種疫苗比例最高

熱門新聞

習近平泥淖愈陷愈深 將中國帶向危險

2021-05-30 02:00

台灣用政治抗疫 蔡英文作繭自縛

2021-06-01 02:00

拜登訪問歐洲前夕 看美中歐三角關係

2021-06-03 02:00

共和黨與川普黨互撕 期中選前不會停

2021-05-31 02:00

開放生三孩能影響中國盛衰 可行嗎？

2021-06-02 02:00

歷史記住這刻 六四32年香港首次無燭光

2021-06-06 02:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命

林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命
失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到
梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」

梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」
綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境
張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光

張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光