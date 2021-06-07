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拿破崙滑鐵盧戰敗的歷史謎團

韓傑定／洛杉磯

恩格斯說，拿破崙的軍事才華無與倫比。「奧斯特理斯」戰役是他輝煌的勝利，只要戰爭仍然存在，人類就不會忘記這場戰役。

拿破崙做夢也沒有想到，他竟然在「滑鐵盧」戰役，被他最瞧不起的盟軍統帥威靈頓公爵打敗。

滑鐵盧戰役打得最激烈的時候，拿破崙突然丟下整個戰事，啞然無聲、一臉茫然地走去一個地方靜坐，等候盟軍來俘虜他。人們到現在為止，都無法明白箇中之謎，只能讓這個謎無限期地流傳下去。

滑鐵盧戰事開打之前，拿破崙已作了萬全布置，他將一位元帥率領的部隊擺在一邊，不讓其出戰，等候他的命令。

當法軍與盟軍打到最激烈膠著的時刻，拿破崙要用上這支部隊時，這位元帥突然失蹤下落不明。法軍翻江倒海，飛天遁地搜尋，還是無法找到。原來這位元帥被威靈頓公爵的一個部下，將他欺騙到一個錯誤的方向。找不到這位元帥，拿破崙立馬意識到，他已經輸掉這場戰爭。為什麼？

那要從俄羅斯著名的軍事家蘇沃洛夫將軍的那句話說起。他說：「當雙方部隊打得最激烈的時候，哪一方有增援部隊，那一方就會取得戰爭勝利。」

拿破崙找不到他的那位元帥。這就意味著他已經沒有增援部隊，敗局已定。為了不讓法軍平白無故地犧牲，他寧願自己被敵軍俘虜。

這可真是天意弄人。一個絕世的天才，就這樣陰差陽錯結束了一生輝煌。希望本文能打開這個埋藏久遠的謎團。

俄羅斯

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