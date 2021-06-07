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「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

臉書應讓川普永久消音

薛永康／洛杉磯

「We reserve the right to refuse service to anyone」這個常見的商店告示，意謂「店家保留權利，拒絕為任何人服務」！除了依照法律：歧視不同族裔、國籍以及殘障人士，則非拒絕顧客的理由。

商家小至零售店，大至最大的社交媒體，都可保有上述權利：雜貨店不讓打赤腳顧客進入，社交媒體拒絕顛覆政府、製造仇恨的客戶發言，以上只試舉二例。

由於川普不服敗選，鼓動群眾在今年1月6日攻擊國會，造成人員傷亡！在媒體反暴力的政策下，推特已將川普永久消音，臉書繼續關閉他六個月後，再考慮他的去留。川普目前對於這個形同「留校察看」的處置十分焦慮，不能發言將被遺忘，東山再起機會渺茫。

川普不能及時重返臉書，只能指控臉書剝奪了他的「言論自由」。 依照憲法，言論自由人人皆有，但那些言論不在保障言論自由的範圍內？

前亞利桑納州首席大法官Scott Bales發起的「年長者法律須知」網站(Law for Seniors.Org)指出，不在言論自由保障範圍之內者，在此只列出與川普有關的兩個項目，包括一，說謊、編造故事、誇大、抺黑、誤導等。二，引發暴力、戰鬥、威脅等言論。

有關説謊，據華盛頓郵報，川普任內說了3萬0573次謊話，誤導國民無數，淡化疫情，使眾多盲從國民喪生！有關引發暴力：1月6日暴民在他鼓動下，攻擊國會造成傷亡！總之，川普的言行不在言論自由保障之內。再者，他在謊言被揭發後，仍然不知悔改，繼續口無遮攔、誤導分化。

如果讓川普回到臉書，在他的胡言亂語、分化及製造仇恨下，美國前途堪虞！臉書應該自律；不懼權勢、不計私利，負起社交媒體「以正視聽」的責任，拒絕川普在六個月「留校察看」後重新上網，應該把他「開除」，永久消音！

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