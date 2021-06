臉書應讓川普永久消音

「We reserve the right to refuse service to anyone」這個常見的商店告示,意謂「店家保留權利,拒絕為任何人服務」!除了依照法律:歧視不同族裔、國籍以及殘障人士,則非拒絕顧客的理由。

商家小至零售店,大至最大的社交媒體,都可保有上述權利:雜貨店不讓打赤腳顧客進入,社交媒體拒絕顛覆政府、製造仇恨的客戶發言,以上只試舉二例。

由於川普 不服敗選,鼓動群眾在今年1月6日攻擊國會,造成人員傷亡!在媒體反暴力的政策下,推特已將川普永久消音,臉書 繼續關閉他六個月後,再考慮他的去留。川普目前對於這個形同「留校察看」的處置十分焦慮,不能發言將被遺忘,東山再起機會渺茫。

川普不能及時重返臉書,只能指控臉書剝奪了他的「言論自由」。 依照憲法,言論自由人人皆有,但那些言論不在保障言論自由的範圍內?

前亞利桑納州首席大法官Scott Bales發起的「年長者法律須知」網站(Law for Seniors.Org)指出,不在言論自由保障範圍之內者,在此只列出與川普有關的兩個項目,包括一,說謊、編造故事、誇大、抺黑、誤導等。二,引發暴力、戰鬥、威脅等言論。

有關説謊,據華盛頓郵報,川普任內說了3萬0573次謊話,誤導國民無數,淡化疫情,使眾多盲從國民喪生!有關引發暴力:1月6日暴民在他鼓動下,攻擊國會造成傷亡!總之,川普的言行不在言論自由保障之內。再者,他在謊言被揭發後,仍然不知悔改,繼續口無遮攔、誤導分化。

如果讓川普回到臉書,在他的胡言亂語、分化及製造仇恨下,美國 前途堪虞!臉書應該自律;不懼權勢、不計私利,負起社交媒體「以正視聽」的責任,拒絕川普在六個月「留校察看」後重新上網,應該把他「開除」,永久消音!