釐清事實迷思 追求真相讀後感

《Factfulness》「追求真相」是瑞典 醫師韓思羅斯令(Hans Rosling)和他兒子Ola Rosling及媳婦Anna Rosling Ronnlund共同完成的，曾列紐約時報 (New York Times)最暢銷的書之一，微軟創辦人Bill Gates讚揚這本書，教我們如何清晰思考世界。

韓思1948年7月27日生於瑞典，學醫及統計。他到印度Bangalore聖约翰醫學院學公共衛生，1976年行醫，1979年轉到非洲莫三比克（Mozambique)的Nacala鎮當衛生局長。1981年他發現剛果共和國流行的痲痺怪病Konzo，是因為居民的主食Cassava含有砷，再加上營養不良引起。為此他獲得母校Uppsala University的博士學位。他在公衛領城的貢獻，使得他的團隊得到諾貝爾獎 。由於他對全球貧窮地區的關懷及奉獻，使他成為時代雜誌2012年全世界百大最有影響力的人之一。

韓思在醫學院時，根據醫學知識及原理，把下額向上挺，居然能學吞劍之術，把軍用刺刀吞進食道。這可證明他的勇氣及超過常人的思維，使他找出一般人常常對事實迷思（misconception)的原因。他整理出十個理由。

第一是分隔本能(Gap Instinct)。就是把整個世界都一分為二。事實上，並不能把所有人都只分為富和貧二類，中產階級才是占多數。

第二是負面本能(Negativity Instinct)。總是悲觀地認為世界愈來愈壞。事實上整體而言，世界漸漸變好，比如他用統計數據證明，貧窮國家經濟在過去20年來已有相當改善。

第三是直線本能(The Straight line instinct)。認為所有事情預測發展，都循著直缐。由統計數字觀察，直缐發展只是其中一種，曲線、雙曲線等各種發展形式都存在。

第四是恐懼本能(The Fear Instinct)。人們常因為恐懼，失掉正常的判斷能力，因為害怕而忽略事實，所以必須先靜下心情，才進行下一步動作。

第五是大而化之本能(The Size Instinct)。總是認為大就是好。事實上必須懂得比較，採用比例(rate)，會比絕對値客觀；用80/20的原理，會發現重要的少數，常會發生80%的效果，如此才可抓住重點。

第六是以偏概全的本能(The Generalization Instinct)。就是以部分的結果，就決定了全部真相。事實上，必須學會比較各個不同或相同的群體，找出相同或不同的地方，了解多數(majority)只是一半加一而己，它並不代表全部；同時也要注意特殊的個例。

第七是宿命論本能(The Destiny Instinct)。認為事情進展是既定的，不可改變。其實上，事情的進行會慢慢變化，所以要常追求新知識；了解今天不能代表昨天，也無法預測明天是否能代表今天。

第八是單一思維本能(The Single Perspective Instinct)。只考慮一個可能的結果。其實應有多元化思考，常想到新點子；思想要像工具箱，有各種工具，不要只想到使用錘子，把每個情況都當成釘子。

第九是指責他人的本能(The Blame Instinct)。總把錯事推給別人，找替罪羔羊（scapegoat)；反之，必須找出失敗或錯誤的原因加以解決，才會進步。

第十是急就章本能(The Urgency Instinct)。總是做緊急決定。其實做所有決定前，先做個深呼吸，慢慢思考，而且應該參考所有的證據及數據後，才做決定。

人們必須在日常生活中去除上述十個錯誤的本能，才能保持頭腦清醒冷靜，不會被錯誤信息或假新聞誤導。本書有很多的示範圖表，幫助解釋這十個錯誤的本能。